La Rioja Alta, S.A. ofrece en la Torre Iberdrola de Bilbao “una cata de altura” a la hostelería vizcaína, clientes privados y Socios del Club de Cosecheros

En un escenario de altura, la planta 29 de la Torre Iberdrola, La Rioja Alta, S.A. celebró una nueva edición de su “Cata Los 90+”, una cita muy especial en la que la emblemática bodega de Haro quiso agasajar a algunos de sus mejores clientes privados, profesionales de la hostelería, socios del Club de Cosecheros en Bizkaia y amigos de la casa.

Durante toda la jornada, en formato salón, los asistentes pudieron disfrutar de una selección de los vinos más reconocidos y mejor valorados del grupo bodeguero, todos ellos con puntuaciones superiores a los 90 puntos otorgadas por la crítica nacional e internacional. Distribuidos en mesas de cata, los invitados tuvieron la oportunidad de recorrer las últimas cosechas destacadas de las cuatro casas que hoy conforman el prestigioso grupo bodeguero, disfrutando de vinos que combinan la esencia del clasicismo riojano con una visión contemporánea y moderna de la elaboración y del terruño, tanto en Rioja Alavesa, Ribera del Duero como en Rías Baixas.

Así, se pudieron degustar los albariños Lagar de Cervera 2024 y Pazo de Seoane 2024 (Lagar de Fornelos, Rías Baixas); Finca Martelo (Torre de Oña, Rioja Alavesa); los vinos de Ribera del Duero Áster, Áster El Espino y Finca El Otero (Áster, Anguix); además de los tintos de la bodega madre en Haro: Viña Alberdi, Viña Arana, Viña Ardanza y el emblemático Gran Reserva 904 del que se degustó la recién presentada nueva cosecha 2016. Una colección de vinos con gran demanda y muy apreciados en Bilbao y Bizkaia, uno de los mercados nacionales más importantes y estratégicos para la casa de Haro desde hace muchas décadas.

La cita sirvió también para presentar las últimas ediciones de los Clubes de Cosecheros de La Rioja Alta, S.A., Torre de Oña y Áster, una iniciativa única que permite a los Socios acceder a vinos exclusivos, elaborados únicamente en las mejores cosechas y adquiridos con dos años de antelación, en una clara muestra de la confianza y fidelidad que une desde 1976 a amigos y clientes con la bodega.

Con esta exitosa cata a la que acudieron alrededor de 600 invitados, La Rioja Alta, S.A. volvió a reafirmar su profundo vínculo con Bilbao y Bizkaia, así como su firme compromiso con la máxima calidad, ofreciendo solo en las mejores cosechas excelentes vinos que reflejan, en perfecta armonía, la tradición del clasicismo riojano y la modernidad de un estilo contemporáneo.