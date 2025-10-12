El PSOE de Haro y la concejala no adscrita denuncian falta de información y trabas para conseguirla por parte de Rafael García

Tras la última Comisión de Promoción Económica, Industria, Turismo y Presupuesto, presidida por el señor Rafael García Vargas, “nos vemos obligados a emitir esta nota de prensa para poner en conocimiento a la ciudadanía lo que viene sucediéndose, ya de manera rutinaria en la

citada Comisión”, señalan los concejales socialistas y la edil no adscrita a ninguna formación política.

“Desde el mes de mayo, el presidente de la Comisión, comenzó la misma advirtiéndonos de que no nos iba a contestar a ninguna pregunta cuya respuesta se encontrara en los expedientes, argumentando que ese no era su trabajo, ya que tenía muchas cosas más que hacer.

Dado que en contadas ocasiones se nos ha acusado a la oposición de entorpecer el trabajo interno de los funcionarios por solicitar información, creíamos oportuno poder solventar todas las dudas posibles en las comisiones informativas, que esa la herramienta con la que contamos para el control de la actividad del gobierno, pero el señor García Vargas nos volvió a remitir a los expedientes, contradicción entre sus acusaciones en púbico y los argumentos que luego da en Comisión.

También hemos intentado informarnos de los nombres exactos de los expedientes para solicitarlos una sola vez, y no tener que preguntar a los funcionarios, evitando así entorpecer su trabajo una vez más, ya que otras muchas ocasiones también se nos ha acusado públicamente de no saber pedir los expedientes con su nombre exacto y por eso no nos llega la información. Pues bien, en esta comisión también se ha intentado, no una, ni dos ni tres veces intentar conocer el nombre de diferentes expedientes, y la respuesta del señor García Vargas ha sido “pedirlo como consideréis y si el funcionario de turno os responderá con lo que crea”.

Estos son sólo dos simples ejemplos de lo que llevamos mucho tiempo viviendo en la Comisión de Promoción Económica, Industria, Turismo y Presupuesto, una de las más importantes de nuestro Ayuntamiento. A todo ello además debemos sumar el tono sarcástico con el que el presidente de la Comisión se refiere a nosotros.

Es muy complicado hacer oposición de esta manera, con esta falta de información y con trabas constantes a la hora de poder tenerla. Y esto ya no solo afecta a nuestra labor de concejales y concejalas, sino también al trato recibido.

Seguiremos trabajando de una manera proactiva desde la oposición por Haro, y por eso creemos que es fundamental que los jarreros y las jarreras sean conocedores de lo que pasa dentro del su Ayuntamiento”, concluyen.