Vandalizadas las barricas de los bajos del Ayuntamiento de Haro

Todo parece indicar que tres personas se vieron implicadas en el suceso. Una o dos treparon por las barricas que decoran los arcos del Consistorio jarrero. Las filas mas altas cayeron y golpearon a uno de ellos en la cabeza.

Desde el Ayuntamiento confían en que se pueda esclarecer lo sucedido.

En las redes sociales circula un vídeo de Juan Gosens, de donde hemos recogido la instantánea.