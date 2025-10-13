Ecologistas en Acción de Haro organiza un octubre para reivindicar la importancia de la conservación del río Tirón

Este mes de octubre, Ecologistas en Acción vuelve a poner el foco sobre la urgencia de conservar el río Tirón con tres nuevas actividades de diversa tipología orientadas a concienciar sobre la importancia de conservar el entorno fluvial.

Ante el próximo inicio de las obras de la fase I de “renaturalización” del río Tirón enmarcada en el proyecto turístico “Haro Wine Tourism and Talent” y aprobada por el Ayuntamiento, Ecologistas en Acción de Haro en unannota de prensa señala que “quieren seguir reivindicando la necesidad de preservar el entorno fluvial con un plan de renaturalización real que no siga degradando el río. Para ello, el colectivo ha organizado este mes varias actividades de diversa tipología orientadas a concienciar a un público variado.

El pasado miércoles 8 de octubre, el grupo participó en la Jornada “Espacios naturales en la ciudad: renaturalización de los ríos urbanos” celebrada en el BIC Ezkerraldea de Barakaldo. En este evento, se analizó la importancia de la renaturalización de las ciudades frente a la crisis ecológica y se presentaron los proyectos de renaturalización de ríos actualmente en marcha e impulsados por Ecologistas en Acción en todo el estado. El grupo jarrero presentó su “Plan de naturalización y restauración ambiental del río Tirón a su paso por la localidad de Haro” como ejemplo de proyecto rechazado por la administración pública pero que ha influenciado positivamente en la opinión pública sobre el río de la población local. El grupo también tuvo la oportunidad de criticar el actual proyecto de supuesta renaturalización aprobado por el ayuntamiento por falta de coherencia, de transparencia y de participación ciudadana, así como su miedo a que el proyecto termine degradando aún más el río con objetivos turísticos que benefician a unos pocos tras una falsa “fachada verde”.

Por otro lado, el próximo miércoles 22 de octubre a las 19:30, tendrá lugar en la Sala Faro la conferencia “Al borde de la extinción: ¿aún se puede salvar al visón europeo en España y en La Rioja?” a cargo de Madis Pödra. Como ya han comentado en anteriores campañas, el visón europeo, presente en los ríos de La Rioja, es el mamífero más amenazado de Europa. Fue común en los ríos del continente hasta el siglo XIX, después del cual desapareció rápidamente en la mayor parte del territorio. Hoy en día sobreviven pequeñas poblaciones remanentes en algunos países donde lucha por sobrevivir día a día.

Madis es ecólogo y conservacionista y su trabajo ha estado enfocado principalmente a la conservación del visón europeo. Ha publicado diversos artículos científicos y ha participado en numerosos congresos internacionales. Coordinó la última actualización del estado de esta

especie en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) a nivel europeo. Tras su carrera en Estonia, en 2007 comenzó su trabajo en España y ha participado en los trabajos de conservación de la especie en diferentes Comunidades Autónomas, entre ellas

La Rioja. A través de la charla, dará a conocer la biología y el estado actual de la especie, así como las amenazas que enfrenta y las acciones necesarias para su supervivencia en el medio natural en La Rioja y en toda España.

Por último, el grupo cerrará el mes sobre el río Tirón el domingo 26 a las 12:30 con una actividad educativa para toda la familia: el taller “Los secretos del río Tirón” con Adilia Iturriaga, educadora medioambiental de la Asociación Lutreola. En este encuentro los/as

niños/as tendrán la oportunidad de conocer quiénes son los habitantes que esconde el río a través de cuentos y huellas. De este modo, descubrirán la rica biodiversidad que alberga el entorno fluvial en un delicado equilibrio que debemos conservar para seguir disfrutando de sus beneficios. Este taller cuenta con aforo limitado y para la participación, será necesaria la inscripción gratuita a través del enlace vinculado al código QR del cartel del evento: https://forms.gle/ukL2KTxYPGhjhuDW7

Desde Ecologistas en Acción de Haro esperan que la ciudadanía se anime a participar y a disfrutar de estos interesantes encuentros. “El río Tirón a su paso por Haro favorece la termorregulación urbana, nos abastece de agua y contribuye a mitigar el efecto destructor de las lluvias torrenciales, cada vez más imprevisibles e intensas. También nos permite un contacto directo con la naturaleza en plena ciudad, con los beneficios para la salud física, psicológica y emocional que ello conlleva. Solo a través del conocimiento podremos darle el valor que merece y exigir una conservación real, por lo que animamos a toda la ciudadanía a conocer de cerca este valioso ecosistema y a unir fuerzas en su conservación”, concluye.