`La Fresca´, nueva obra incluida en el proyecto 1 Kilómetro de Arte en Ventosa

Ventosa ha acogido la inauguración de «La Fresca», la nueva obra incluida en el proyecto 1 Kilómetro de Arte, creada por la artista Naiara Arrieta. Simultáneamente tuvo lugar un concierto de Jorge García (Denorte) y Daniel Amatriain.

El público asistente disfrutó de una agradable jornada repleta de cultura, arte y reivindicación de la vida rural y la supervivencia de los pueblos. La inauguración se desarrolló con la presencia del Consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Perez Pastor; el alcalde de la localidad, Ricardo Velasco García, y la artista Naiara Arrieta.

«La Fresca» es una intervención artística inspirada en una de las tradiciones más hermosas de la vida en los pueblos: las típicas sillas que los vecinos sacaban a la calle para sentarse a la fresca, conversar y compartir la tarde-noche. Rinde homenaje a aquellos momentos de encuentro y comunidad porque toda fresca en nuestros pueblos fue siempre una costumbre, un símbolo de convivencia y también de conversación muchas veces intergeneracional.

La obra de Naiara Arrieta refleja la creatividad contemporánea en diálogo con el patrimonio cultural y social de Ventosa, y ofrece a peregrinos y visitantes una experiencia visual y colectiva en el entorno del Camino de Santiago.

Durante este año también se han elaborado diferentes talleres que han acompañado al proyecto. El 27 de julio, con motivo de la festividad de Santiago, se celebró “Memorias de la Fresca”, donde, al igual que en el Mercado del Trato, se recogieron recuerdos y vivencias de todos los participantes. El 12 de septiembre tuvo lugar un taller de ilustración infantil, en el que los más pequeños pudieron elegir y crear sus propios diseños vinculados también con el Recuerdo de estas noches de compartir palabras al fresco.

Del proceso artístico y comunitario de “La fresca” ha visto la luz un libro, que fue entregado a las personas que han remitido su testimonio, y que recoge las memorias y los recuerdos compartidos, dejando testimonio de la riqueza cultural y humana nacida gracias a este proyecto colectivo.

Esta jornada cultural forma parte de 1 Km de Arte, un proyecto que transforma Ventosa en un espacio de creación y encuentro entre artistas, vecinos, visitantes y peregrinos, uniendo tradición, innovación y participación comunitaria.