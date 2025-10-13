El PP de Rodezno advierte a su Ayuntamiento del cobro irregular de la tasa de agua y basura

El equipo de Gobierno del PSOE ha pasado al cobro a los vecinos la nueva tasa municipal, a pesar de que no se puede aplicar hasta el 1 de enero de 2026. La portavoz del PP, Laura Canta, avisa: “De no procederse de manera inmediata a la devolución de lo cobrado indebidamente, solicitaremos amparo a instancias superiores en la materia”.

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Rodezno ha advertido a su Ayuntamiento “del cobro irregular de la tasa de agua y basuras correspondiente al segundo trimestre del actual ejercicio, derivada de la modificación de una ordenanza fiscal aprobada definitivamente y publicada en el BOR el día 22 de enero de este año, y consecuencia del confiscatorio e injusto tasazo impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez

Tal y como denuncia la concejal portavoz del Partido Popular, Laura Canta, al amparo de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales, “cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, dicho devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el aprovechamiento especial o el uso del servicio o actividad, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, en los términos que se establezcan en la correspondiente ordenanza fiscal”.

Canta recuerda que la normativa “dice claramente que la ordenanza fiscal de una tasa siempre entra en vigor cuando se publica íntegramente en el BOR, pero esa no es la fecha en la que puede comenzarse a aplicar, ya que en el caso de la tasa que grava aguas y basuras en nuestro municipio, que es un servicio que se presta de forma permanente todo el año, el devengo debe ser anual y efectuarse a 1 de enero de cada año, con independencia de la periodicidad del cobro que tengan acordada”.

Así las cosas, la concejal portavoz del Partido Popular solicita que, “de manera inmediata, y en cumplimiento del artículo 26.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Rodezno rectifique todos y cada uno de los recibos, aplique la tasa correcta y legal durante todo el 2025, que es la anterior a la modificación aprobada en enero de este mismo año, y devuelva a los vecinos lo cobrado irregularmente, puesto que, de no hacerlo, solicitaremos amparo a instancias superiores en la materia”.

Se da la circunstancia de que el actual equipo de Gobierno del Partido Socialista desalojó de la alcaldía al Partido Popular mediante una moción de censura, aprovechando el desgraciado y trágico fallecimiento de un concejal del PP, a pesar de que, en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, el Partido Popular obtuvo cuatro de los cinco representantes de la Corporación.

Entonces, la candidata más votada, Noemí Manzanos, renunció a la alcaldía para pasar a integrarse en el Gobierno regional y cedió la vara de mando a Laura Canta, quien, hasta el pasado 16 de julio, trabajó sin descanso por el municipio con responsabilidad y dando cumplimiento a numerosos compromisos adquiridos en el programa electoral del PP.

Hoy, el mismo equipo de Gobierno que se hizo con la alcaldía mediante una moción de censura y amparándose en excusas torticeras derivadas exclusivamente de su insaciable afán de poder, demuestra a sus vecinos su clamorosa incapacidad para gestionar los recursos municipales, algo que nunca antes había sucedido con un equipo de Gobierno municipal del PP”, comncluye.