SIERRA SONORA CIERRA SU SEXTO AÑO CON ÉXITO: 4 EDICIONES, 50 CONCIERTOS, 30 ACTIVIDADES Y 5.000 ASISTENTES

Sierra Sonora despide su sexto año de vida con un balance muy positivo. La última cita del año, celebrada este fin de semana, reunió a cerca de 400 personas que disfrutaron de los conciertos de Muchachito Bombo Infierno, Laaza, Zuaraz y Naked Family, entre otros.

A lo largo de sus 22 ediciones, Sierra Sonora ha evolucionado hasta convertirse en algo más que un festival: un movimiento social y cultural arropado por todos los vecinos de Viniegra de Abajo, que se implican activamente en cada detalle del proyecto. Lejos de buscar un crecimiento masivo, el ciclo mantiene la esencia de sus orígenes, apostando por aforos reducidos y experiencias de calidad, donde la cercanía entre artistas, público y entorno es su principal seña de identidad.

Su propuesta, que combina música, naturaleza, patrimonio y gastronomía, se ha consolidado como una referencia en la agenda cultural nacional y un ejemplo de cómo la cultura puede dinamizar el medio rural sin perder autenticidad.

Durante 2025, Sierra Sonora ha celebrado cuatro ediciones —una por cada estación del año—, reafirmando su compromiso con la desestacionalización del turismo rural y con mantener viva la actividad cultural del pueblo durante todo el año.

En total, el ciclo ha reunido a unas 5.000 personas, de las que un 60 % procedían de fuera de La Rioja. Concretamente, un 30 % llegaron desde el País Vasco y Navarra, un 15 % desde Madrid y otro 15 % desde otras comunidades autónomas, mientras que el 40 % restante eran visitantes riojanos.

El proyecto también ha generado un importante impacto económico y laboral en la zona, con más de 100 profesionales implicados en áreas como catering, seguridad, técnica de sonido, electricidad, comunicación, diseño, hostelería y logística, contribuyendo al dinamismo de numerosas empresas locales vinculadas a los servicios turísticos.

Desde la organización ya se trabaja en la programación de 2026, cuyas fechas y novedades se anunciarán próximamente.