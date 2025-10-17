Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
“La innovación y la industria pionera de los drones”, en la apertura del congreso que se desarrolla en Haro

“La innovación y la industria pionera de los drones”, en la apertura del congreso que se desarrolla en Haro

Por Radio Haro
17 octubre, 2025
3
0

El V Congreso Internacional de Drones “Drone Future” se ha inaugurado en el teatro Bretón de Haro con presencia de la alcaldesa Guadalupe Fernández y el director general de Empresa, Energías e Internacionalización.

En esta ocasión el encuentro se centra en las emergencias.

Compartir:
Etiquetasdrones
Noticia anterior

Orradre denuncia el desinterés del Gobierno de ...

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible