“La innovación y la industria pionera de los drones”, en la apertura del congreso que se desarrolla en Haro

El V Congreso Internacional de Drones “Drone Future” se ha inaugurado en el teatro Bretón de Haro con presencia de la alcaldesa Guadalupe Fernández y el director general de Empresa, Energías e Internacionalización.

En esta ocasión el encuentro se centra en las emergencias.