Orradre denuncia el desinterés del Gobierno de La Rioja en desarrollar el Pacto regional por la mujer rural

La diputada Socialista Sara Orradre ha denunciado el “nulo interés de la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, para desarrollar el Pacto por la igualdad de las mujeres en el medio rural en La Rioja”.

Se trata de una iniciativa “que representantes de medio centenar de colectivos, instituciones, asociaciones, partidos y entidades firmamos hace un año para visibilizar e impulsar a las mujeres rurales en nuestra región”.

Orradre ha explicado que este documento “recogía una serie de acciones y líneas de trabajo, así como el compromiso de promover el Estatuto de las mujeres rurales riojanas”. Un año después de la firma, el Gobierno del PP “no ha desarrollado este Pacto y tampoco ha hecho absolutamente nada para desplegar el Estatuto de las mujeres rurales”.

La diputada Socialista ha lamentado “la falta de interés y de voluntad política del Ejecutivo”. Es evidente, ha añadido Orradre, “que la situación de las mujeres rurales no está entre las prioridades de Capellán o de Manzanos”.

Orradre ha destacado que esto “contrasta con el trabajo del Gobierno de España, un Gobierno que ha impulsado una batería de políticas públicas orientadas a reducir las desigualdades que afectan especialmente a las mujeres en el medio rural”. Así, desde el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación “se ha promovido la incorporación de la perspectiva de género en la Política Agraria Común, lo que ha permitido establecer un trato preferente para las mujeres en las ayudas de la PAC”. La diputada Socialista ha asegurado que el Estado

“también ha fomentado la titularidad compartida en explotaciones agrarias, se han reforzado los fondos destinados a entidades de mujeres rurales y se ha creado el programa de mentoría ‘Crecemos Juntas’ para emprendedoras”.

Este compromiso Socialista con la igualdad se ha consolidado también a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde la igualdad de género “se establece como uno de sus ejes transversales”.

Y en materia de protección frente a la violencia de género, el Gobierno de España ha incorporado al Pacto de Estado un apartado específico “que reconoce las particularidades que enfrentan las mujeres víctimas en entornos rurales”. Todo, para diseñar respuestas “más eficaces y adaptadas a sus realidades”.