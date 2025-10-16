Agentes de la Policía Local de Haro entre los homenajeados en Bétera por su colaboración en las labores de ayuda por la DANA de 2024

La alcaldesa de Haro ha participado en el acto de reconocimiento celebrado en el municipio valenciano de Bétera, en homenaje a los cuerpos de seguridad y voluntarios que prestaron ayuda durante la DANA que asoló la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.

Durante su intervención, la alcaldesa jarrera ha recordado “la magnitud de aquella catástrofe que mantuvo a toda España pendiente de las pantallas, horrorizada por las consecuencias de una fuerza de la naturaleza que sobrepasó lo concebible”.

La alcaldesa ha expresado su admiración hacia los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados, destacando “el esfuerzo y la entrega de las administraciones locales, que con medios muy limitados hicieron lo imposible por atender a sus vecinos”.

Asimismo, ha recordado que desde Haro y su comarca se coordinaron esfuerzos para hacer llegar ayuda a las zonas damnificadas, y ha querido poner en valor la labor de varios agentes de la Policía Local de Haro, presentes también en el acto, que se desplazaron hasta las áreas más afectadas “en aquellos momentos de incertidumbre y caos para ayudar en todo lo necesario”.

“Impresiona escuchar los testimonios de quienes vivisteis la catástrofe en primera persona, pero impresiona aún más el compromiso y la solidaridad de todos los que aportaron su granito de arena para reconstruir una región trabajadora y luchadora, que sin duda volverá a levantarse más fuerte”, ha afirmado.

El acto, presidido por la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, y el inspector jefe Juan Antonio Segura, ha reunido a representantes institucionales, cuerpos de seguridad y entidades que colaboraron en las labores de emergencia y reconstrucción.