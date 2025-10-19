Radio Haro – Cadena Ser.

Cinco agentes ingresan en la plantilla de la Policía Local de Haro, tres de ellos cuentan ya con plaza fija y dos se incorporan como interinos

Por Radio Haro
19 octubre, 2025
En las últimas jornadas se ha desarrollado el acto de entrega de Medallas al Mérito de la Policía Local de La Rioja y diplomas a la XIII promoción del curso básico de formación para el ingreso en los cuerpos de Policía Local de La Rioja.

