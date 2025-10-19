Récord de participación y fuerte impacto económico en la tercera edición del Haro Wine Trail

La tercera edición del Haro Wine Trail, que se celebrará el 1 de Noviembre de 2025, ha superado todas las expectativas al registrar un récord de participación con más de 700 inscritos y más de 200 personas en lista de espera, además de generar un impacto económico estimado entre 80.000 y 100.000 euros en la ciudad de Haro.

El evento, que combina deporte, cultura y naturaleza, celebró su presentación en las instalaciones de Queso Los Cameros, con la presencia de representantes municipales, patrocinadores y colaboradores. En solo tres ediciones, Haro Wine Trail se ha consolidado como uno de los acontecimientos más destacados del otoño en La Rioja Alta.

Principales hitos de esta edición

• En su tercera convocatoria, la prueba reunirá a más de 700 corredores procedentes de más de veinte provincias españolas y de países como

Francia, Argentina, Canadá o Guatemala.

• La participación foránea es mayoritaria: el 62,8 % de los inscritos (unos 440 corredores) vienen de fuera de la región, frente al 37,2 % de riojanos (260 participantes).

• Se ofrecen tres distancias adaptadas a diferentes niveles:

• Marcha popular “Tempranillo” – 14 km

• Carrera corta “Crianza” – 17 km

• Media “Reserva” – 26 kmkm

Novedades 2025

Como novedad, todas las pruebas partirán desde Villalba de Rioja, iniciando el recorrido por un antiguo camino de carros de tiro, recuperado especialmente para esta edición, parte del patrimonio histórico del municipio.

Las carreras concluirán en la Plaza de la Paz de Haro, tras atravesar los pintorescos parajes de los Montes Obarenes, recorriendo sendas emblemáticas como las Ferreras, las Carcavas, los Tejos, la Botánica, o la propia Wine Trail, creada el año pasado por la organización y que ha pasado a formar parte del proyecto de la red de senderos de los Montes Obarenes ofreciendo a los participantes una experiencia única de montaña, tramos entre viñedos y paisaje riojano.

Además, se incorpora una Carrera Solidaria de Halloween, que se celebrará el viernes 31 de octubre. Será una cita familiar, para todos los públicos, con recorridos de 1,5 km y 0,5 km para los más pequeños, y premios a los mejores disfraces.

Los beneficios se destinarán a Asprodema, en apoyo al proyecto de ampliación de la residencia Palacio de Rodezno (https://landing.asprodema.org/).

Actividades paralelas y ambiente en la ciudad

El fin de semana del evento incluirá una completa agenda de actividades:

• Carreras infantiles

• Talleres para niños (“Pinta tu dorsal” y “Personaliza tu mochila”)

• Degustacion gastronómica y cata solidaria de vinos D.O.Ca. Rioja

• Ambientación musical y tour guiado por Haro, coincidiendo con el Mercado HAROmas

• Exposición fotográfica “Fotografiando el Trail”

Todo ello convertirá a Haro en epicentro del deporte y el enoturismo, atrayendo a cientos de visitantes durante todo el fin de semana.

Impacto económico y colaboración institucional

El Haro Wine Trail ha generado casi 200 pernoctaciones directas de corredores, a las que se suman acompañantes, con alojamientos en hoteles, apartamentos, casas rurales y camping.

El gasto total estimado en alojamiento, restauración y comercio local se sitúa entre 80.000 y 100.000 euros, consolidando su impacto positivo en la economía local.

Para el Ayuntamiento de Haro, el evento supone una oportunidad para promocionar la ciudad, atraer turismo y poner en valor su entorno natural y rural.

El concejal Borja Merino ha destacado “la implicación de las empresas locales y la colaboración con municipios cercanos como Villalba de Rioja, punto de partida de las pruebas”.

Desde la organización se subraya también el papel decisivo de más de un centenar de voluntarios, sin los cuales no habría sido posible alcanzar esta magnitud en tan solo tres ediciones.