PP: “Somos el partido que más y mejor trabaja por la mujer en el medio rural riojano”

“Frente a medidas impulsadas por el Gobierno de Gonzalo Capellán que incluyen deducciones fiscales, ayudas a la vivienda y la movilidad, becas de comedor en colegios rurales e iniciativas contra la exclusión financiera, el PSOE riojano solo se acuerda de la mujer rural cada 15 de octubre. El Pacto por la Igualdad de las Mujeres en el Medio Rural, impulsado hace un año por el Gobierno de La Rioja, es un ejemplo del esfuerzo compartido entre administración, sector privado y sociedad civil para visibilizar y apoyar el papel de la mujer en la economía productiva y social de nuestros pueblos.

El PP “es el partido que más y mejor trabaja por la mujer en el medio rural riojano, implementando políticas y actuaciones que visibilizan y reconocen su aportación en favor de la verdadera igualdad de oportunidades.

Iniciativas como el Pacto por la Igualdad de las Mujeres en el Medio Rural, impulsado por el Gobierno de La Rioja y suscrito hace ahora un año por medio centenar de colectivos, instituciones, asociaciones y entidades de la región, son un buen ejemplo del esfuerzo compartido entre administración, sector privado y sociedad civil para visibilizar y apoyar el determinante papel de la mujer en la economía productiva y social de nuestros pueblos.

Dicho documento incluye siete líneas de trabajo con medidas y propuestas firmes que ya se encuentran muy avanzadas en materia de igualdad de oportunidades y transversalidad; fomento y promoción de las mujeres rurales; participación económica e institucional; empleo y emprendimiento; formación y desarrollo de competencias; servicios básicos y conciliación, y contra la violencia de género.

Paralelamente el Gobierno regional del Partido Popular trabaja también en la puesta en marcha de una iniciativa que pretende facilitar a las mujeres herramientas de formación y creación de redes profesionales, para mejorar su competitividad en el mercado laboral y promover proyectos empresariales que contribuyan al desarrollo económico y social del medio rural.

La titularidad de las explotaciones agrarias es otra de las áreas claves para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el medio rural, fomentando figuras como la de la titularidad compartida que reparte la propiedad de las explotaciones al 50% entre marido y mujer.

Reconocer la aportación económica, social y cultural de las mujeres rurales, destacando la importancia de fomentar su integración y emprendimiento mediante políticas que favorezcan la conciliación y el progreso profesional en igualdad de condiciones, forma parte del ADN del Partido Popular de La Rioja.

Pero frente a todas estas medidas reales impulsadas por el Gobierno liderado por Gonzalo Capellán, que incluyen deducciones fiscales, ayudas a la vivienda y la movilidad, becas de comedor en colegios rurales e iniciativas contra la exclusión financiera, el PSOE riojano solo se acuerda de la mujer rural cada 15 de octubre exhibiendo un impostado feminismo carente de propuestas, más allá de eslóganes que no logran convencer absolutamente a nadie.

Hoy, una de sus diputadas ha llegado al extremo de aludir a la PAC como ejemplo de política pública orientada a reducir la desigualdad entre mujeres y hombres en el medio rural. La misma Política Agraria Común que, debido al insignificante papel que juega el Gobierno español en el marco europeo, propone reducir su financiación en un 22% para el periodo 2028/2034.

El Partido Popular sabe que la mujer es un agente clave del medio rural riojano y que con su trabajo está contribuyendo al arraigo, al desarrollo sostenible, la innovación y la lucha contra la despoblación, asegurando y consolidando el presente y el futuro del territorio. Por ello respalda y aplaude todas las iniciativas impulsadas por el Gobierno regional que con mayor decisión ha logrado situar a la mujer rural en el centro de las políticas desarrolladas de forma transversal por la práctica totalidad de sus consejerías.