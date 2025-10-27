Radio Haro – Cadena Ser.

AUDIO | El cementerio de Haro amplía su horario con motivo del día de `Todos los Santos´

Por Radio Haro
27 octubre, 2025
El edil Luis Salazar nos ha contado cómo es el horario de visitas del Campo Santo.

