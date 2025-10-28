AUDIO | Guadalupe Fernández contesta a los oyentes de RADIO HARO en `El Opinador – El Ayuntamiento somos todos´

Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.
Somos todos,pero el sueldazo te lo llevas tú por no hacer nada.
Santa lucia con aguas fecales y mál parcheada
Iturrinurri con el mirador roto hace años.
Baldosas sueltas en todo el pueblo
Contenedores nuevos todos rotos con las puertas abiertas.
Parque del mazo chapuza total
Calles sin penalización pintada hace años
Y mil cosas mas
Menos campos de futbol que parece esto Valdebebas y más controlar a los pxtos perros
“La herencia recibida” repetido hasta 10 veces… Vosotros no sois responsables de nada? Pues a casa, que no queremos ser gobernados por irresponsables.
Desdé que habéis entrado , no ha entrado ni una empresa en Haro , pero no tenéis intención de que haro tenga actividad económica . El polígono de la zaballa lo pusiste el programa electoral y lo volveréis a ponerlo cuando os volváis a presentar , eso sí tirar el dinero público en mil chorradas , un campo de fútbol que ya teníamos unos jardines que están de pena , todo lo que hacéis es superficial , el resto de la población que salga fuera de Haro a trabajar , porque aquí no hay trabajo para todos
Ahí ahí como se nota lo bien que está trabajando este equipo de gobierno los que no se aguantan ni ellos son los únicos que están disconformes,solo ponen bobadas y sandeces,pero la realidad es bien distinta y sino solo hay que mirar hace 4 años no más de como estaba Haro y como está ahora y lo que queda por llegar,hay pomadas contra el escozor, ánimo
Para los que no tengan conocimientos suficientes aclararles que el ir o venir de empresas es cuestión de los empresarios, los alcaldes y otras zarandajas no crean empresas, pero sí chiringuitos opacos y colaborando indirectamente los del PSOE al mantenimiento de las casas de lenocinio.