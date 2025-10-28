Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Política
AUDIO | Guadalupe Fernández contesta a los oyentes de RADIO HARO en `El Opinador – El Ayuntamiento somos todos´

AUDIO | Guadalupe Fernández contesta a los oyentes de RADIO HARO en `El Opinador – El Ayuntamiento somos todos´

Por Radio Haro
28 octubre, 2025
618
6

Si no escuchaste a la alcaldesa de Haro, aquí lo puedes hacer.

Compartir:
Etiquetasopinadorradio haro
Noticia anterior

AUDIO | El cementerio de Haro amplía ...

Siguiente noticia

El kamikaze de 35 años detenido en ...

6 comments

  1. Jarrero 28 octubre, 2025 at 10:29

    Somos todos,pero el sueldazo te lo llevas tú por no hacer nada.
    Santa lucia con aguas fecales y mál parcheada
    Iturrinurri con el mirador roto hace años.
    Baldosas sueltas en todo el pueblo
    Contenedores nuevos todos rotos con las puertas abiertas.
    Parque del mazo chapuza total
    Calles sin penalización pintada hace años
    Y mil cosas mas

  2. Superojillo 28 octubre, 2025 at 13:11

    Menos campos de futbol que parece esto Valdebebas y más controlar a los pxtos perros

  3. Pantuflo 28 octubre, 2025 at 17:54

    “La herencia recibida” repetido hasta 10 veces… Vosotros no sois responsables de nada? Pues a casa, que no queremos ser gobernados por irresponsables.

  4. Justiciero 28 octubre, 2025 at 23:38

    Desdé que habéis entrado , no ha entrado ni una empresa en Haro , pero no tenéis intención de que haro tenga actividad económica . El polígono de la zaballa lo pusiste el programa electoral y lo volveréis a ponerlo cuando os volváis a presentar , eso sí tirar el dinero público en mil chorradas , un campo de fútbol que ya teníamos unos jardines que están de pena , todo lo que hacéis es superficial , el resto de la población que salga fuera de Haro a trabajar , porque aquí no hay trabajo para todos

  5. Indefenso 29 octubre, 2025 at 11:37

    Ahí ahí como se nota lo bien que está trabajando este equipo de gobierno los que no se aguantan ni ellos son los únicos que están disconformes,solo ponen bobadas y sandeces,pero la realidad es bien distinta y sino solo hay que mirar hace 4 años no más de como estaba Haro y como está ahora y lo que queda por llegar,hay pomadas contra el escozor, ánimo

  6. Lla sus vale. 29 octubre, 2025 at 13:08

    Para los que no tengan conocimientos suficientes aclararles que el ir o venir de empresas es cuestión de los empresarios, los alcaldes y otras zarandajas no crean empresas, pero sí chiringuitos opacos y colaborando indirectamente los del PSOE al mantenimiento de las casas de lenocinio.

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible