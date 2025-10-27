San Asensio vive una noche para el recuerdo con el maestro valenciano Ferrer Ferrán

El alcalde de la localidad, Jesús Francisco Rojas Soto, destaca en una nota que “San Asensio ha vivido una noche para el recuerdo con la esperada visita del maestro valenciano Ferrer Ferrán, reconocido compositor, director y músico de prestigio internacional. El concierto, celebrado el pasado sábado en el nuevo auditorio municipal, marcó un hito en la vida cultural del pueblo.

Ferrer Ferrán es una de las figuras más destacadas del panorama musical contemporáneo, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Sus obras han sido interpretadas en los cinco continentes y han recibido los elogios de la crítica y el reconocimiento de instituciones musicales de todo el mundo.

Por ello, poder disfrutar de su presencia y de su batuta en nuestro pequeño municipio ha sido un auténtico orgullo para San Asensio y, muy especialmente, para su Banda de Música.

Bajo la dirección del maestro, la Banda de Música de San Asensio ofreció un programa muy especial con obras del propio Ferrer Ferrán, todas ellas inspiradas en el vino, sus paisajes y celebraciones. Un hilo conductor que unió dos de las grandes señas de identidad del municipio: la música y el vino.

El público llenó el auditorio y premió con una larga ovación la brillante interpretación de la banda y la cercanía del maestro, que durante todo el fin de semana compartió ensayos, charlas y momentos de convivencia con los músicos y vecinos del pueblo.

Este encuentro consolida la relación entre Ferrer Ferrán y la Banda de San Asensio, iniciada tras el concierto benéfico de 2023, cuando el maestro dedicó a la agrupación su pasodoble “El pueblo salva al pueblo” en agradecimiento a su solidaridad con la Banda de Paiporta.

Desde el Ayuntamiento de San Asensio y la Banda de Música, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al maestro Ferrer Ferrán por su cercanía, su generosidad y por regalarnos una experiencia musical y humana que permanecerá en nuestra memoria”.