OCISA Haro Rioja Voley, premio al Deporte del Centro Riojano en Madrid

El Centro Riojano en Madrid ha hecho público el programa de sus Fiestas de San Millán y los premios que concede con este motivo.

Este es el plan establecido:

Viernes, 14 de noviembre de 2025

19:00 horas. Salón Gonzalo de Berceo.

Concierto de la CORAL POLIFÓNICA DEL CENTRO RIOJANO DE MADRID.

20:00 horas. Salón Gonzalo de Berceo.

Pregón de las Fiestas de San Millán a cargo de D. JOSÉ LUIS PÉREZ PASTOR, consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja.

Al finalizar el acto se ofrecerá un cóctel con vino de Rioja.

Sábado, 15 de noviembre de 2025

12:00 horas. Misa en Conmemoración de San Millán de la Cogolla en la Iglesia Parroquial del Santísimo Cristo de la Salud, calle Ayala, 12. Madrid.

Durante la celebración de la Misa intervendrá la CORAL POLIFÓNICA DEL CENTRO RIOJANO DE MADRID.

13:30 horas. Palabras de bienvenida de D. JOSÉ ANTONIO RUPÉREZ CAÑO, presidente del Centro Riojano de Madrid. A continuación, se iniciará el acto de entrega de los premios a cargo de D. MOISÉS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, presentador del Canal 24 horas de TVE.

ENTREGA DE LOS PREMIOS DE LAS CIENCIAS, ARTES, LETRAS, DEPORTE, ENOLOGÍA Y GASTRONOMÍA

Premio a las Ciencias: CENTRO TECNOLÓGICO DEL CALZADO DE LA RIOJA

Premio a las Artes: LA DANZA DE ANGUIANO

Premio a las Letras: D. JAVIER PASCUAL

Premio al Deporte: OCISA RIOJA VOLEY

Premio a la Enología: CONSEJO REGULADOR D.O. Ca. RIOJA

Premio a la Gastronomía: IGP CHORIZO RIOJA

Cierra el acto D. José Luis Pérez Pastor, consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja.

15:30 horas. Comida de hermandad en los salones del Centro Riojano de Madrid.