El Ayuntamiento de Haro habilita la Sala Atalaya del Palacio de Bendaña como un rincón de lectura infantil y familiar

La sala estará disponible a demanda, permitiendo a los usuarios utilizar libros de la Biblioteca para leer en el lugar o llevarlos en préstamo a casa, además de ofrecer juegos y material de uso exclusivo en la estancia. Es espacio se inaugurará el próximo 6 de noviembre a las 19h con la presentación del libro de cuentos de Noemí Anuncibay.

El Ayuntamiento de Haro ha anunciado la próxima apertura de un nuevo espacio dedicado a la promoción de la lectura y el fomento cultural para los más pequeños: la Sala Atalaya. Ubicada en el emblemático Palacio de Bendaña, esta sala se concibe como un rincón de lectura infantil, diseñado para ser disfrutado por menores acompañados de un adulto.

El objetivo es ofrecer un lugar tranquilo y agradable donde las familias puedan compartir el placer de la lectura.

La nueva sala funcionará como un anexo a la Biblioteca Municipal, facilitando el acceso a todo su catálogo.

Funcionamiento y uso de la Sala:

1. Acceso bajo demanda: La sala no permanecerá abierta de forma continua. Se habilitará a demanda de los usuarios. El adulto acompañante deberá solicitar la apertura del espacio en la Biblioteca Municipal o en el punto de atención correspondiente.

29.10.2025

2. Libros de la Biblioteca: Los usuarios podrán seleccionar cualquier libro de la colección de la Biblioteca Municipal y trasladarlo a la Sala Atalaya para leerlo allí. Si eligen continuar la lectura en casa, podrán realizar el préstamo de este libro siguiendo el procedimiento habitual de la biblioteca.

3. Material exclusivo de la Sala: La Sala Atalaya estará equipada con una selección propia de libros, cuadernos de pintura y juegos destinados al uso exclusivo dentro del recinto. Es fundamental destacar que este material no podrá ser sacado de la sala bajo ninguna circunstancia. Únicamente los libros prestados de la colección general de la Biblioteca podrán ser llevados a casa.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Haro refuerza su compromiso con la educación, la cultura y la creación de espacios familiares que incentiven los hábitos de lectura desde la infancia.

La sala está disponible para que los colegios, previa solicitud, puedan hacer uso de la misma, teniendo en cuenta que el aforo es de hasta 15 personas.

“Nuestro objetivo es fomentar el hábito de la lectura entre los más pequeños y crear un espacio de ocio cultural para las familias. Se trata de un espacio muy demandado por padres y madres especialmente de cara al invierno”, afirma el concejal de Educación César Buezo.