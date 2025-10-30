Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Cuatro heridos por la colisión con un jabalí en Hormilla

Por Radio Haro
30 octubre, 2025
Jabalí-carretera

Uno de los afectados alerta a SOS Rioja del atropello de un jabalí en el camino de Azofra a Hormilla. Tres heridos son evacuados y un cuarto acude por sus medios al Servicio de Urgencias de Najera.

