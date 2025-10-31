Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Se quema un coche en la AP-68 en Haro

Se quema un coche en la AP-68 en Haro

Por Radio Haro
31 octubre, 2025
166
0
AP-68

Varios particulares informan al Centro Coordinador de Emergencias de un vehículo ardiendo en la AP-68, kilómetro 80, término municipal de Haro. Desde SOS Rioja se avisa a Guardia Civil y se movilizan Bomberos de CEIS Rioja, recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo y mantenimiento de carreteras de AP-68. Bomberos informan de que el incendio ha comenzado en el capó y se ha visto afectado el habitáculo y el motor del coche. Sin daños personales.

Compartir:
Etiquetassos-rioja
Noticia anterior

El PP insiste: “El Gobierno regional no ...

Siguiente noticia

AUDIO | La tertulia de RADIO HARO

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible