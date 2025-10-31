El PP insiste: “El Gobierno regional no ha devuelto ningún fondo europeo” asignado al centro de día y participación activa de Haro

El PP asegura en nota de prensa que “el Gobierno regional no ha devuelto ningún fondo europeo y sigue tejiendo una ambiciosa red de centros de día y participación activa en Haro y toda la región en beneficio de nuestros mayores”.

Y no se han devuelto “porque dichos fondos no estaban asignados a una actuación concreta, sino que se trata de un depósito común para asignar, posteriormente, a varios proyectos, como así ha sucedido con el incremento del número de plazas en centros de Calahorra, Arnedo y Uruñuela”, por lo que el importe asignado se ha empleado ahí y no se han devuelto. Por lo que a la vista de las declaraciones realizadas por los responsables del PSOE, “no es de extrañar el ínfimo nivel de ejecución de los fondos europeos y la irresponsable gestión de los mismos durante la pasada legislatura.

Lamentablemente, mientras desde el Gobierno regional y desde el Partido Popular de Haro seguimos trabajando diariamente por mejorar la calidad de vida de los riojanos en general, y de los jarreros en particular, desde el PSOE de Haro”, con sus declaraciones” hacen gala del más profundo desconocimiento de la situación, mediante la denuncia de algo rotundamente falso, porque no sólo no se han devuelto fondos europeos, sino que se ha impulsado un proyecto mucho más ambicioso que el inicial, que beneficia a más familias ofreciendo un servicio integral y que permite futuras ampliaciones”, concluyen.