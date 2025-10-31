Diez librerías de La Rioja participan en #Divulgaciencia25 a través de la exposición de libros, juegos y objetos para la divulgación científica

Se trata de Cerezo, Entrecomillas, Escala, Casa del Libro y Santos Ochoa de Logroño y Moderna de Santo Domingo de la Calzada. Además, también acogen presentaciones de libros.

Diez librerías de La Rioja participan en #Divulgaciencia25 a través de la exposición de libros, manuales, juegos y objetos para la divulgación científica. Se trata de Cerezo, Entrecomillas, Escala, Casa del Libro, Santos Ochoa (en todas sus librerías de Logroño) y Moderna de Santo Domingo de la Calzada.

Fundación Caja Rioja propuso a las librerías asociadas en la Federación de Empresas su participación en Divulgaciencia a través de sus escaparates, por un lado, y acogiendo actividades de divulgación científica, por otro. La respuesta ha sido muy importante con la participación de diez establecimientos que disponen sus escaparates con un cartel de la iniciativa, junto con libros de divulgación, manuales, juegos y objetos de diferentes cuestiones.

Asimismo, el próximo viernes 7 de noviembre a partir de las 19:30 horas se presentará el poemario La química de las grandes cosas, de la doctora en Química Orgánica por la Universidad de La Rioja Marta Isabel Gutiérrez en la librería Casa del Libro.

Fundación Caja Rioja agradece la participación de las librerías por su implicación en la iniciativa, su generosidad y su interés en una actividad que pretende acercar la ciencia a la ciudadanía.

Divulgaciencia25, iniciativa apoyada la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECYT y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cuenta este año con tres conferencias y una mesa redonda, dos exposiciones, actividades para los Centros Rurales Agrupados, talleres para escolares, entre otras actividades.