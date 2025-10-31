Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
OCISA Haro Rioja Voley se estrena en la cancha del frontón y en Europa con victoria (3-0)

Por Radio Haro
31 octubre, 2025
Las azules ganaron al Montenegro, si bien, como dice la entrenadora Esther López, “esto acaba de comenzar”. Sobre la nueva cancha y la marea azul la técnico lo tiene claro: “espectacular”.

(Foro: Facebook – Haro Rioja Voley)

