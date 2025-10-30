Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
La UAGR-COAG satisfecha “por el abandono de la conexión ferroviaria con Pancorbo por La Rioja Alta”

Por Radio Haro
30 octubre, 2025
La UAGR-COAG muestra su alegría “porque el Ministerio de Transportes haya abandonado la propuesta de crear un nuevo trazado ferroviario por Rioja Alta, terminando en Pancorbo, una propuesta que atravesaría una amplia zona de cultivo y que ha originado un gran rechazo en los pueblos afectados.

La Unión recuerda su apuesta por modernizar el actual trazado del tren paralelo al Ebro, una alternativa mucho más barata y que ocasionaría mucho menor destrozo en viñas y otros cultivos que cualquiera de las demás opciones”.

