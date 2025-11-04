Asprodema reconoce la colaboración de RADIO HARO en la Gala del 40 Aniversario de la entidad

Asprodema ha celebrado sus 40 años al servicio de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, así como de labor social en La Rioja, en una Gala en la que reconoció la colaboración de varias asociaciones, empresas y entidades privadas, así como de seis ayuntamientos con un galardón creado por los propios usuarios del centro VAREIA.

Así, en el bloque de administraciones públicas, recibieron un premio el consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, y el viceconsejero de Salud y Políticas Sociales Sanitarias, José Antonio Oteo. Los Ayuntamientos galardonados fueron el de Logroño, Villamediana, Nájera, Haro, Briones y Santo Domingo de la Calzada.

Las entidades bancarias reconocidas fueron iberCaja, La Caixa y Fundación Caja Rioja; y las empresas Manzanos, UCC, Brasmar y Ramondín.

Las entidades sociales que recogieron su galardón fueron Plena Inclusión, CEIP, la Asociación de Belenistas y la FER.

Los medios de comunicación premiados fueron COPE y RADIO HARO y dentro del apartado de usuarios y familias representantes del CAD Vareia, CAD Nájera y OCIO Flamarique.