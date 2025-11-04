El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada renueva la contratación de Asprodema Empleo por segundo año consecutivo

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada ha vuelto a confiar en Asprodema Empleo, perteneciente a la Asociación Promotora de Personas con Discapacidad Intelectual (Asprodema), para la realización de los trabajos de mantenimiento y cuidado de las zonas verdes municipales durante este ejercicio.

Tras la excelente experiencia del año pasado, en la que el equipo de Asprodema demostró su profesionalidad, compromiso y calidad en el trabajo, el Ayuntamiento ha decidido renovar la colaboración, reforzando así su apuesta por la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad.

“El año pasado quedamos encantados con su labor. No sólo cumplieron con creces las expectativas, sino que además aportaron ilusión, dedicación y un gran sentido de equipo. Este año estamos convencidos de que volverán a hacer un trabajo magnífico”, ha señalado el alcalde, Raúl Riaño.

Mercedes García, concejala de Formación y empleo, del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada señala que “con esta renovación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la contratación socialmente responsable, impulsando oportunidades de empleo para personas con discapacidad y reconociendo el valor de su contribución al bienestar y la imagen de la ciudad”.

Asprodema Empleo lleva años desarrollando una importante labor en La Rioja, combinando la excelencia profesional con la integración laboral de sus trabajadores, quienes se encargan de tareas de mantenimiento, poda, limpieza y embellecimiento de los espacios verdes.

El pasado día 30 de octubre acudimos a la Gala de Asprodema para celebrar sus 40 años al servicio de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, así como de labor social en La Rioja.

Durante la Gala, varias asociaciones, empresas y entidades privadas, así como 6 ayuntamientos riojanos, entre ellos Santo Domingo de la Calzada, recibimos un reconocimiento por nuestra colaboración con la asociación en forma de galardón creado por los propios usuarios del centro VAREIA. Reconocimiento que recogió el Alcalde Raúl Riaño con mucha ilusión y orgullo.

Raúl Riaño: “Desde el Ayuntamiento sabemos que Asprodema agradece la confianza que tenemos en ellos y la oportunidad de trabajar que se les ha ofrecido, pero en realidad, reconocemos su derecho a trabajar y somos nosotros, el Ayuntamiento, el que quiere hacer hincapié en su esfuerzo y su buen trabajo. Es por lo que queremos animar a otras administraciones y entidades a seguir este ejemplo de colaboración, que demuestra que la inclusión y la calidad pueden y deben ir de la mano.

Asimismo, queremos agradecer a Asprodema el reconocimiento que nos otorgó en su Gala del 40 aniversario y trasladarles nuestra más sincera enhorabuena por estas cuatro décadas al servicio de las personas con discapacidad intelectual, sus familias y la sociedad riojana. Su compromiso y dedicación son un ejemplo de labor social y de construcción de una comunidad más inclusiva”.