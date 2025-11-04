El Pasaje del Terror `Sin Salida´ recauda más de 4.400 euros para ARPA Autismo Rioja y Fundación Josep Carreras contra la Leucemia

El Pasaje del Terror regresó un año más a la Plaza de Toros de Haro durante el el fin de semana de Todos los Santos bajo el título `Sin Salida´ consolidándose como una de las actividades más esperadas del calendario juvenil jarrero. Atrajo más de 2.500 visitantes, incluyendo las jornadas de puertas abiertas.

En total, la iniciativa ha logrado una recaudación solidaria de 4.409,37 euros, fruto de la venta de entradas (4.096 €) y donativos adicionales (313,37 €). Todo lo recaudado se destinará íntegramente a las asociaciones ARPA Autismo Rioja y Fundación Josep Carreras contra la Leucemia.

Organizado por el Centro Juvenil Municipal de Haro, Asociación Socio-cultural Jarrera , Cuadro Artístico Bilibium y un amplio grupo de voluntarios, el Pasaje del Terror contó, además, con la colaboración del Ayuntamiento de Haro y el Gobierno de La Rioja –a través del Instituto Riojano de la Juventud-.

Bajo el lema `Sin Salida´, el público se adentró en un recorrido de entre 10 y 15 minutos por una inquietante casa del terror recreada en el interior del coso taurino, con pasillos, estancias temáticas, efectos especiales y una puesta en escena impactante. En la representación participaron cerca de 40 personajes entre jóvenes del Centro Juvenil, miembros del Cuadro Artístico Bilibium y voluntarios.

Tras once ediciones, el Pasaje del Terror mantiene viva una tradición que comenzó en 2014 y que continúa atrayendo a público de todas las edades y puntos de la región.