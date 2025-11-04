El Gobierno de La Rioja aprueba un gasto de 500.000 euros para adelantar el plazo de ejecución de las obras de mejora de tres carreteras autonómicas

Este crédito se ha generado para finalizar los contratos de las actuaciones de refuerzo de firme en la LR-308, la LR-412 y la LR-134 en el ejercicio 2025 y así reducir el riesgo de incidencias derivadas de los trabajos.

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy, día 4, un gasto de 500.000 euros para ejecutar con la mayor celeridad posible dos proyectos en materia de carreteras que tienen el objetivo de mejorar la seguridad vial en tres vías diferentes. Así, esta cuantía irá destinada a acelerar los plazos de ejecución de las obras de refuerzo de firme de las carreteras LR-308 (del P.K. 0+000 al P.K. 4+100) y LR-412 (P.K. 0+000 AL P.K. 0+800), que forman parte de una misma actuación, así como del refuerzo de firme de la carretera LR-482, entre el enlace de la LR-134 y la aldea de Murillo de Calahorra.

Este crédito se genera para agilizar la ejecución de los contratos citados, pretendiéndose llegar a la finalización de los mismos en el ejercicio presupuestario 2025, dado que las empresas adjudicatarias han manifestado interés en ejecutar los contratos en un plazo inferior a los inicialmente previstos. Esto permitirá liberar el crédito comprometido en la anualidad 2026.

Desde el punto de vista de seguridad vial, así como de la prevención de riesgos laborales, el plazo de ejecución de una obra en una carretera es conveniente que se reduzca al máximo posible puesto que durante la ejecución de las labores se generan incidencias de notable consideración derivadas de los riesgos propios de estas actuaciones, que afectan tanto a los trabajadores de la empresa adjudicataria, como a los usuarios de la vía.

El proyecto de mejora de la LR-308 y la LR-412, que comprende una longitud total de 4,9 kilómetros entre Villarta-Quintana y Grañón, está siendo ejecutado por la empresa Riojana de Asfaltos S.A. por un importe de 456.144,86 euros. Por otro lado, la UTE Murillo Calahorra está llevando a cabo la adecuación de la LR-482, una obra que abarca 3,05 kilómetros de longitud y que cuenta con un presupuesto de adjudicación de 474.680,12 euros.