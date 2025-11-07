Las Ferias de la Concepción de Santo Domingo de la Calzada se celebran del 6 al 8 de diciembre

El programa de las Ferias de la Concepción 2025 “vuelve a demostrar el nivel, la calidad y el cuidado con el que se prepara cada detalle.

La Jornada Cultural de Historia y Patrimonio Calceatense, la presencia de David Amor en el Teatro Avenida, la Feria de Antigüedades y Coleccionismo, la Ecoferia, los espectáculos ecuestres “Equites Lacobi”, los ABANDERADOS Sbandieratori e Music Città di Amelia llegados desde Italia, o los pasacalles mágicos de Las Sargantanas con Gálata Music, son solo algunos ejemplos de un programa que combina tradición, cultura, humor, música, arte y participación ciudadana”, señalaba el alcalde Raúl Riaño.

“Y, como cada año, contaremos con la recreación histórica del antiguo privilegio de Alfonso X, con el Corregidor y la Corregidora encabezando la comitiva, recordándonos el valor de nuestras raíces y el orgullo de pertenecer a una ciudad con una herencia cultural única en La Rioja y en España”.

“Durante estos días, nuestras calles se llenan de visitantes, nuestros comercios y establecimientos se benefician de ese movimiento, y nuestra ciudad vuelve a situarse en el mapa como un destino imprescindible en el mes de diciembre. Por eso, también son un motor para la economía local y una oportunidad para seguir mostrando al mundo el atractivo de nuestro patrimonio y la hospitalidad de nuestra gente”.