Destacado
AUDIO | ARAG-ASAJA inicia una nueva edición de la iniciativa educativa ‘El Campo en la Escuela’

Por Radio Haro
18 noviembre, 2025
La organización profesional agraria ARAG-ASAJA llevará el origen de los alimentos y la labor de agricultores y ganaderos en el medio rural al alumnado de Infantil y Primaria de más de 20 municipios de La Rioja.

Etiquetasarag asaja
