AUDIO | RODEZNO CORRE CONTRA EL CÁNCER INFANTIL EL 7 DE DICIEMBRE

“Rodezno corre contra el cáncer infantil” nace de la sensibilidad y agradecimiento del cuidado psicológico y físico de Mikel Martínez Payueta a quien con 5 años le detectarón una leucemia y el apoyo a su familia.

Este evento supone la 8ª edición de una carrera solidaria que tiene como objetivos dos puntos claros:

1-El primero, concienciar a la población de que el cáncer infantil nos afecta a todos, ya que no es una enfermedad que se pueda combatir en soledad, si no que necesita el apoyo de toda la sociedad. En los primeros 30 días de la enfermedad de Mikel nos damos cuenta que toda la familia hemos pasado a tener cáncer como él.

2-Recaudar fondos para las asociaciones Faro y Aspanoa. Sabemos de primera mano que su apoyo psicológico, social y sanitario a los niños enfermos y sus familias hace que los días se asemejen en gran medida a la vida cotidiana. Con nuestra aportación económica resultante de esta carrera pretendemos que esta ayuda crezca y se mantenga en el tiempo.