Antonio Calzado Infantil gana el primer premio del concurso de escaparates Halloween 2025 en Santo Domingo

Por Radio Haro
19 noviembre, 2025
Santo Domingo de la Calzada

Se trata de una iniciativa impulsada para dinamizar el comercio y la hostelería local y llenar de ambiente festivo las calles.

El primer premio, en la categoría de Mejor decoración, ha sido para Antonio Calzado Infantil; el segundo premio, a la decoración más original, ha recaído en Farmacia Irene Manzanares y el tercer premio, a la decoración más artesana, ha sido otorgado al Bar Vendaval.

Pedro Abeytua, concejal de hostelería y comercio, felicita a los tres establecimientos premiados “por su esfuerzo, creatividad y dedicación, y agradece la implicación del resto de participantes —un total de siete comercios y establecimientos hosteleros— que contribuyeron con su entusiasmo a crear un ambiente especial en el municipio durante las fechas de Halloween. Quiero destacar que este tipo de iniciativas ponen en valor el papel esencial de la hostelería y el comercio de proximidad en la vida de los pueblos y ciudades pequeñas, recordemos que son un motor económico y social imprescindible, generadores de empleo y de vida en nuestras calles. Animo a la ciudadanía a seguir comprando en el comercio local y disfrutando de la hostelería calceatense, apoyando así el esfuerzo diario de quienes mantienen vivo el tejido económico y social del municipio”.

