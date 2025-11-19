Antonio Calzado Infantil gana el primer premio del concurso de escaparates Halloween 2025 en Santo Domingo

Se trata de una iniciativa impulsada para dinamizar el comercio y la hostelería local y llenar de ambiente festivo las calles.

El primer premio, en la categoría de Mejor decoración, ha sido para Antonio Calzado Infantil; el segundo premio, a la decoración más original, ha recaído en Farmacia Irene Manzanares y el tercer premio, a la decoración más artesana, ha sido otorgado al Bar Vendaval.

Pedro Abeytua, concejal de hostelería y comercio, felicita a los tres establecimientos premiados “por su esfuerzo, creatividad y dedicación, y agradece la implicación del resto de participantes —un total de siete comercios y establecimientos hosteleros— que contribuyeron con su entusiasmo a crear un ambiente especial en el municipio durante las fechas de Halloween. Quiero destacar que este tipo de iniciativas ponen en valor el papel esencial de la hostelería y el comercio de proximidad en la vida de los pueblos y ciudades pequeñas, recordemos que son un motor económico y social imprescindible, generadores de empleo y de vida en nuestras calles. Animo a la ciudadanía a seguir comprando en el comercio local y disfrutando de la hostelería calceatense, apoyando así el esfuerzo diario de quienes mantienen vivo el tejido económico y social del municipio”.