Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Jornada para reforzar la ciberseguridad y la prevención digital en los Ayuntamientos riojanos

Jornada para reforzar la ciberseguridad y la prevención digital en los Ayuntamientos riojanos

Por Radio Haro
19 noviembre, 2025
38
0

La FRM, en colaboración con la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno y el Centro de Operaciones de Ciberseguridad para entidades locales ha organizado una jornada técnica dirigida a Ayuntamientos riojanos con el objetivo de reforzar la prevención y la protección frente a riesgos y amenazas en el ámbito de la ciberseguridad municipal.

El encuentro será en el Salón de Actos del Centro Tecnológico de La Fombera y está especialmente orientado a alcaldes, concejales y técnicos municipales responsables de los sistemas digitales y tecnológicos.

Durante la jornada se abordarán los principales riesgos y vulnerabilidades a los que están expuestas las administraciones locales, así como herramientas y estrategias para mejorar la prevención, detección y respuesta ante incidentes de seguridad, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios públicos y la protección de la información municipal y de los vecinos.

Compartir:
Etiquetasfrmjorge loyo
Noticia anterior

El Gobierno de La Rioja finaliza las ...

Siguiente noticia

Antonio Calzado Infantil gana el primer premio ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible