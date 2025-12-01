Riojaforum acoge el primer encuentro profesional dedicado a la enogastronomía de La Rioja

Productores, bodegas, restauración, artesanía y turismo analizan juntos el futuro de la enogastronomía riojana en una jornada impulsada por el Gobierno de La Rioja.

El Palacio de Congresos de La Rioja, Riojaforum ha acogido el I Encuentro de Enogastronomía de La Rioja, una jornada promovida por el Gobierno de La Rioja que reúne en Logroño a viticultores, bodegas, productores agroalimentarios, restauradores, cocineros, artesanos, distribuidores, investigadores y agentes del turismo y la comunicación. El objetivo es consolidar una estrategia compartida para el enoturismo y la gastronomía de la región, poniendo en valor la identidad, la calidad y la proyección del sector.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha destacado al inicio de la jornada que la enogastronomía es ya “una realidad incontestable en La Rioja”, y que su crecimiento en los últimos años la ha convertido en una de las líneas estratégicas de la promoción turística de la comunidad. En este sentido, ha subrayado la importancia de generar espacios de encuentro para que profesionales que habitualmente no coinciden —desde la producción y la hostelería hasta la cocina, la distribución o los proveedores especializados— puedan escucharse, compartir experiencias y sumar nuevas perspectivas. Para el consejero, este foro nace precisamente con la intención de actuar como “argamasa” entre todos para crear un espacio común que impulse proyectos conjuntos.

En esta misma línea, la directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges, ha señalado que la promoción del territorio “solo puede construirse integrando todos los elementos que lo caracterizan”, recordando que la enogastronomía es uno de los que mayor peso tiene en la identidad riojana. En este sentido, ha explicado que la jornada ha sido diseñada como un programa dinámico, basado en el contacto directo entre profesionales, con espacios breves de encuentro, un micrófono abierto para compartir iniciativas y mesas de trabajo orientadas a reflexionar sobre hacia dónde debe avanzar la enogastronomía riojana. Borges ha subrayado la ilusión con la que el sector ha recibido esta convocatoria y ha confiado en que marque el inicio de un camino estable de colaboración.

La actividad, presentada por la periodista de RADIO HARO, Isabel Virumbrales, se ha iniciado con la ponencia inaugural de la investigadora de tendencias gastronómicas Eva Ballarín, titulada ‘La enogastronomía como identidad: del producto al relato de territorio’, centrada en cómo los productos, la tradición y el territorio se articulan en un relato que fortalece la identidad riojana y proyecta la enogastronomía como motor de desarrollo.

A continuación, el encuentro ha continuado con el espacio ‘La Rioja que se degusta: Voces y proyectos’, moderado por Fernando Sáenz, del Obrador Grate. En este bloque han intervenido representantes de proyectos destacados del territorio, entre los que se encuentran Elena Martínez de Embutidos y Jamones Martínez Somalo, Miguel Caño y su Experiencia Nublo (Haro), Demetrio Domínguez con Experiencia Victoria, Roberto Puras de la Asociación para el Desarrollo Turístico del Barrio de la Estación de Haro, Pilar Zamajón del Centro de Interpretación del champiñón y las setas de La Rioja, así como Sixto Cabezón con la DOP Pera de Rincón de Soto. Cada intervención ha mostrado cómo la producción agroalimentaria, la restauración y el turismo pueden complementarse para ofrecer experiencias singulares y de calidad.

A lo largo de la jornada, los participantes también desarrollan encuentros profesionales personalizados que facilitan contactos, sinergias y colaboraciones entre distintos agentes del sector. Estos espacios buscan fomentar proyectos comunes y establecer redes que refuercen la presencia y la competitividad de la enogastronomía riojana.

Posteriormente, se celebra un foro dinámico de intervenciones donde distintas voces del sector como la Academia Riojana de Gastronomía, Enoturismo Riojatrek y la Asociación Sumilleres de La Rioja, comparten perspectivas y propuestas para mejorar la oferta, diversificar experiencias y proyectar la enogastronomía de la comunidad a nivel regional y nacional.

La jornada culmina con mesas de trabajo participativas moderadas por la directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges; Fernando Sáenz, de Obrador Grate – Heladería Dellasera; Abencio Millán, de la Escuela de Hostelería y Turismo de La Rioja; Esther Rubio, de la Asociación para el desarrollo de La Rioja Oriental (ADR); Marta García, del CEIP Rural La Rioja; y Alfonso Maestro, de la Asociación para el desarrollo de La Rioja Alta (ADRA). En ellas, se debatirán y elaborarán propuestas concretas para fortalecer la cooperación entre agentes, mejorar la comunicación y la promoción, y consolidar la enogastronomía riojana como un motor de identidad y desarrollo territorial.

Este encuentro pretende convertirse en un foro estable de referencia, un espacio donde todos los actores implicados puedan dialogar, compartir experiencias y construir de forma conjunta una estrategia que potencie la enogastronomía de La Rioja, su visibilidad y su proyección en los ámbitos de turismo, gastronomía y cultura.