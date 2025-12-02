Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Lacalle expone en Las Bezaras

Por Radio Haro
2 diciembre, 2025
Palacio de las Bezaras

El Palacio de las Bezaras de Haro muestra la exposición de pintura “Ajos, agua y figuración/desfiguración”, de Lacalle, que puede visitarse hasta el 27 de diciembre, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 horas.

Pueden verse un total de 28 piezas de pintura de este pintor montañés, afincado desde hace más de un lustro en Cerezo de Río Tirón.

