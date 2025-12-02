Inaugurada en el Convento de San Francisco de Santo Domingo de la Calzada una exposición de castillos hechos con 300.000 piezas de Exin Castillos

La muestra puede verse todos los días de la semana de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas y permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre de 2026.

El abad de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, Francisco José Suárez, junto al alcalde de Santo Domingo de la Calzada, Raúl Riaño, y un representante de la Asociación Exin Castillos & West, Iñaki Sáenz de Samaniego, ha inaugurado en el Convento de San Francisco una grandiosa exposición de castillos hechos con unas 300.000 piezas de Exin Castillos, que podrá visitarse hasta el 1 de noviembre de 2026, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas todos los días de la semana durante estas fechas, organizada por la Parroquia de la Santísima Trinidad en colaboración con el Ayuntamiento.

La muestra ofrece más de cuarenta fantásticas construcciones realizadas por los miembros de la asociación, representada en La Rioja por Alberto Chasco, con piezas del juego creado y fabricado por la empresa española Exin Castillos a finales de los años 60 del siglo XX en Molins de Rey (Barcelona). Entre las reproducciones de los castillos que pueden verse destacan los de Loarre (Huesca), Monzón (Huesca) antes de la época del Rey Jaime I El Conquistador, Estany (Barcelona), Medina de Pomar (Burgos) o Agoncillo (La Rioja), junto a otras construcciones fácilmente reconocibles por los visitantes.

Francisco José Suárez ha destacado que esta es una de las exposiciones “emblemáticas” que podrá verse en Santo Domingo de la Calzada “no solamente en este tiempo de Navidad, sino hasta el 1 de noviembre de 2026”, mientras que el alcalde ha señalado que “es una oferta cultural más que da la Parroquia contra todo y contra todos, pues (el párroco) siempre está trayendo cultura y actividades. Eres un valor muy importante para la ciudadanía calceatense”, le ha dicho. “Las cosas como son, porque siempre es una oferta cultural disponible, al alcance de todos y tan desconocida muchas veces”.

Exin Castillos alcanzó una enorme popularidad en España y, aunque cerró sus puertas en 1993 y ya no se comercializa bajo ese nombre, los miembros de la Asociación Exin Castillos & West mantienen viva la llama de los juegos de construcciones desde que en su infancia “nuestros padres nos regalaron un castillo, que no era nada barato por aquel entonces, y nos empezó a gustar”, ha explicado Iñaki Sáenz de Samaniego. Décadas después, consiguen emocionar a los visitantes a sus exposiciones e invitan a todos los riojanos a ver la del Convento de San Francisco seguros de que les hará pasar un buen rato.