Destacado
AUDIO | PSOE: «El presupuesto de Haro para 2026 es el mayor de los últimos 15 años y el que más deuda genera»

Por Radio Haro
2 diciembre, 2025
La líder socialista, Naiara Hernáez, nos cuenta los motivos por los que votaron en contra de las cuentas del Ayuntamiento jarrero para el próximo ejercicio.

Etiquetasharopsoe
