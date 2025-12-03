Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Fallece un vecino de Haro de 30 años en Rodezno tras sufrir un accidente con su vehículo y posteriormente ser atropellado por otro

Por Radio Haro
3 diciembre, 2025
4
0
Ambulancia

Varios particulares informan a SOS Rioja de la salida de vía de un turismo en la N-232, punto kilométrico 44, en el término municipal de Rodezno. En el siniestro se han visto implicados dos vehículos. El primero de ellos había sufrido una salida de vía, quedando volcado sobre la calzada. Su conductor, un hombre de 30 años que había logrado salir del vehículo, fue posteriormente atropellado por un segundo turismo que circulaba por la vía, resultando fallecido tras ser atendido por la ambulancia en el lugar del accidente, informa SOS Rioja.

Etiquetassos-rioja
