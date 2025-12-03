Radio Haro – Cadena Ser.

Una mujer herida en la colisión de dos vehículos en Gimileo

Por Radio Haro
3 diciembre, 2025
Según informa SOS Rioja, dos turismos han colisionado en la carretera N-232 a la altura del kilómetro 446 de Gimileo. Una mujer de 71 años ha sido trasladada al Hospital San Pedro.

