La Guardia Civil auxilia a un senderista en situación de alto riesgo en el pico San Lorenzo

El joven, de 24 años y sin experiencia, pretendía coronar la cima sin piolets, sin crampones y con calzado deportivo. Fue localizado con el calzado rígido por el hielo y evacuado a una zona segura mediante la técnica de cuerda corta. Su imprudencia requirió la evacuación en el helicóptero de la Guardia Civil para agilizar el rescate.

Agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil en La Rioja ha auxiliado a un joven de 24 años, español y vecino de Benidorm -Alicante-, que intentaba alcanzar la cima del pico San Lorenzo sin experiencia en montaña, sin equipamiento ni material de escalada adecuados y con calzado deportivo.

La intervención se inició tras un aviso recibido en la Central Operativa de Servicios (062) de la Guardia Civil en La Rioja, realizado por varios esquiadores que avistaron al senderista en las inmediaciones del collado de Campos Blancos, en dirección al pico San Lorenzo, con la clara intención de alcanzar la cima pese a las adversas condiciones meteorológicas. Estos esquiadores le recomendaron descender con ellos, pero el joven rechazó el consejo y persistió en su objetivo.

Agentes del GREIM se desplazaron en vehículo oficial hasta la estación de esquí de Valdezcaray y continuaron en moto de nieve hasta el collado, desde donde ascendieron con esquís de montaña hasta localizarlo, cuando se encontraba descongelando su calzado para poder seguir caminando.

Ante la nieve helada, la ausencia total de material invernal y los riesgos evidentes, los agentes le aconsejaron no continuar, proporcionándole bebida y abrigo. Tras varios minutos, accedió a descender al ser consciente del riesgo que conllevaba seguir adelante.

A continuación, se le ayudó a descongelar el calzado y se procedió a su descenso mediante la técnica de cuerda corta hasta un punto accesible, donde el Servicio Aéreo de la Guardia Civil lo evacuó al aparcamiento de la estación. Allí recibió abrigo, calcetines y bebida caliente, con la colaboración del personal de Valdezcaray. Una vez repuesto, fue trasladado en vehículo oficial al Puesto de la Guardia Civil en Ezcaray para cargar su teléfono y secar el calzado, continuando posteriormente su viaje sin necesidad de asistencia sanitaria.

Mensaje preventivo

Esta intervención del GREIM evitó un posible accidente grave, e incluso una muerte por congelación o despeñamiento, ya que el joven planeaba alcanzar la cima y descender sin piolets, sin crampones y sin experiencia en montañismo invernal, en unas condiciones que exigían equipamiento específico.