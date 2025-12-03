Haro impulsa la mejora integral de su Estación de Tratamiento de Agua Potable

El Ayuntamiento de Haro ha aprobado la ejecución de una intervención destinada a modernizar y optimizar el funcionamiento de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de la ciudad. El proyecto, ha sido adjudicado a la empresa FCC AQUALIA, S.A. por un importe total de 43.262,87 euros IVA incluido.

La actuación contempla una mejora integral de los sistemas de control, monitorización y operación de la planta, con el objetivo de reforzar

la eficiencia y garantizar mayores niveles de calidad en el tratamiento del agua potable.

Las obras, con una duración prevista de 90 días, incluyen:

 Instalación de un sistema de telecontrol y comunicaciones para la supervisión remota de la ETAP.

 Incorporación de equipos de medida de cloro libre en continuo.

 Instalación de sondas y un controlador de turbidez.

 Ejecución de un sistema de medida de nivel en depósitos.

 Construcción de una nueva caseta de cloración, equipada con bombas dosificadas y sistema eléctrico.

 Realización de conexiones eléctricas y nuevas conducciones.

 Integración completa del sistema de control para un funcionamiento coordinado y automatizado.

“Con esta intervención, Haro continúa avanzando en la mejora de sus infraestructuras hidráulicas, garantizando un servicio más eficiente, seguro y adaptado a las necesidades actuales”, ha señalado el concejal del área, Luis Salazar.