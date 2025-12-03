Haro disfrutará con ambiente navideño del último Mercado Haromas del año

El Mercado Haromas se inunda de Navidad este domingo. Haromas se despide de 2025 por todo lo alto con talleres, cata y showcooking en la Plaza de la Paz.

El último Mercado HAROMAS del año se viste de Navidad, y lo hace con el corazón puesto en nuestra tierra. Este diciembre, la Plaza de la Paz se transformará en un escenario donde los productos de La Rioja brillarán en UNA GRAN MESA convertida en un auténtico bodegón navideño: quesos con DOP, chorizos con IGP, peras de Rincón, los dulces y la golmajería riojana con fardelejos y rosquillas, verdura con ADN riojano como cardos, borrajas y acelga, productores de la miel, aceite ecológico, vermuts y vinos de Rioja, legumbres, mermeladas artesanas, nueces de Pedroso o los caracoles de Haro. Cada producto recoge la historia de quienes los elaboran, la tradición de nuestras costumbres y el sabor que nos define.

Y, por supuesto, no podía faltar el pan sobado, ese pan único, artesano y centenario que nos identifica y que cierra el año con un sabor que es patrimonio vivo de La Rioja.

Este diciembre, HAROMAS es un homenaje a la gastronomía, la tradición y la creatividad de nuestra tierra, una invitación a sentarse a la mesa, a descubrir aromas y sabores que se han ido coleccionando a lo largo de todos los mercados de HAROMAS del año, y a brindar por un 2025 en lso que cada edición de HAROMAS ha estado lleno de experiencias compartidas y de autenticidad riojana.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

Taller Infantil: Centros de Navidad Naturales

Hora: 11:00 h – Calado de la Oficina de Turismo de Haro Precio: 5 € (materiales incluidos) Un taller pensado para que los más pequeños disfruten creando su propio centro navideño. Usaremos corchos, elementos naturales de otoño como semillas, maderas y frutos secos, y añadiremos un toque festivo para convertirlo en un adorno perfecto para la mesa de Navidad. Plazas limitadas. Cada niño se llevará a casa su creación: única, natural y llena de encanto.

Charla Degustación: “Qué hay detrás del pan vuestro de cada día?”

Hora: 11:30 h – Escenario HAROMAS Eduardo Villar, maestro panadero riojano y referente internacional, compartirá su conocimiento sobre el pan artesano y su importancia como patrimonio vivo de La Rioja. Degustación:

● Pan de centeno con higos y ciruelas y agua de mar

● Pan de maíz con alga wakame y espirulina

Plazas limitadas hasta completar aforo.

Taller de Adultos: Creación de Coronas Naturales

Hora: 12:30 h – Calado de la Oficina de Turismo de Haro Precio: 10 € (materiales incluidos) Taller especial para adultos en el que crearemos una corona única y artesanal. Partiremos de una base de sarmientos trenzados, símbolo de nuestra tierra, e incorporaremos ramas frescas y variedades vegetales de temporada. Decoraremos con piñas, semillas de haya y detalles en tonos rojos y dorados. Saldrás con tu propia corona para lucir en casa.

Cata Degustación: Licores Artesanos Virgen del Cisne

Hora: 12:30 h – HAROMAS Degustaremos:

● Licor de Cocón

● Pacharán artesano de aguardiente

● Orujo blanco

Celebraremos la tradición de quienes mantienen vivo el sabor auténtico de nuestra tierra, con licores elaborados de forma 100% artesanal. Una experiencia para descubrir aromas intensos y la pasión de un productor que cuida cada detalle.En la Destilería Artesanal Virgen del Cisne, cada botella es una invitación a descubrir el auténtico sabor de La Rioja, elaborado con pasión y dedicación

El Mercado HAROMAS de diciembre cierra el año con la esencia más auténtica de La Rioja, en un ambiente cálido, familiar y lleno de tradición, donde la gastronomía, la creatividad y la pasión por lo nuestro se encuentran en cada puesto y en cada sabor.

Puestos Confirmados.

 Vermut El Quinto – Corera – Vermut

 Panadería La Minerva – Haro – Panettones

 Pablo Suárez (Miel Peñabeja) – Ochánduri – Miel

 Destilerías Artesanales Virgen del Cisne – Hormilleja – Aguardientes de orujo y licores derivados

 Arum Bodegas – Haro – Vino artesano

 Álvaro Loza – Haro – Vino

 Caracoles Valle del Tirón – Leiva – Caracoles vivos y cocidos

 La Cascarilla – Quel – Aceite de oliva virgen extra

 Lurreko Aromáticas y Biodiversidad – Préjano – Infusiones, aceites condimentados, sales, hidrolatos y oleatos

 Leticia Zorzano – Agoncillo – Azafrán ecológico

 Patés La Ermita – Villoslada de Cameros – Patés y embutidos

 Miel Llaría – Nájera – Miel

 Fardelejos La Queleña SL – Quel – Fardelejos, rosquillas y mantecados

 Marta Florista – Haro – Flores y plantas

 Legumbres El Dico – Briones – Legumbres

 Pastelería Flor y Nata – La Rioja – Pastelería artesana y rosquillas fritas

 Ángel Martínez Orte – Logroño – Nuez ecológica, almendrucos y aceite de oliva virgen extra Isul

 Las Viandas – Haro – Miel, paté, embutido y varios

 Pastelería Visan – Haro – Pastelería artesanal

 Mermeladas Anamela – Logroño – Mermelada extra artesana

 Flor y Nata Golmajería – Calahorra – Golmajería

 D.O.P. Queso Camerano – (s/d) – Queso camerano

 Embutidos y Patés El Robledillo – Ortigosa de Cameros – Embutidos y patés

 Mostea – Sojuela – Refresco riojano de mosto con gas

 A Noite Das Velas – Haro – Quemadores, ambientadores textiles y wax melts

 CreandoMientras – Macramé y micromacramé

 Oja Graphics – Ezcaray – Posters y láminas

 Dieciséis Cántaras – Haro – Cerámica utilitaria y decorativa

 El Rincón Creativo de Mai – Ezcaray – Artesanía en madera de palés

 ItxArt – Briones – Bisutería y regalos en resina epoxi

 Mari Carmen Vitoria López (El Desván Vacío) – Calahorra – Juguetes artesanos personalizados

 El Baúl de los Sueños – Logroño – Artesanía textil

 Kosikas – Lardero – Jesmonite y resina combinada con madera

 Kristina Artesanía – Logroño – Complementos textiles artesanales

 Filigranaart – Logroño – Bisutería cerámica

 Agurizain – Leioa – Customización de textiles

 Literaria Kalean – Treviana – Libros propios

 Josefa Vargas Cazorla – Logroño – Bisutería de arcilla polimérica

 Arrebol – Logroño – Bisutería artesanal

 Susana Santa Eulalia – Arnedo – Artículos de piel, álbumes, libretas y madera personalizada

 Leire Aramburu – Haro – Láminas, cuadros, pendientes y artesanía en madera