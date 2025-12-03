Haro disfrutará con ambiente navideño del último Mercado Haromas del año
El Mercado Haromas se inunda de Navidad este domingo. Haromas se despide de 2025 por todo lo alto con talleres, cata y showcooking en la Plaza de la Paz.
El último Mercado HAROMAS del año se viste de Navidad, y lo hace con el corazón puesto en nuestra tierra. Este diciembre, la Plaza de la Paz se transformará en un escenario donde los productos de La Rioja brillarán en UNA GRAN MESA convertida en un auténtico bodegón navideño: quesos con DOP, chorizos con IGP, peras de Rincón, los dulces y la golmajería riojana con fardelejos y rosquillas, verdura con ADN riojano como cardos, borrajas y acelga, productores de la miel, aceite ecológico, vermuts y vinos de Rioja, legumbres, mermeladas artesanas, nueces de Pedroso o los caracoles de Haro. Cada producto recoge la historia de quienes los elaboran, la tradición de nuestras costumbres y el sabor que nos define.
Y, por supuesto, no podía faltar el pan sobado, ese pan único, artesano y centenario que nos identifica y que cierra el año con un sabor que es patrimonio vivo de La Rioja.
Este diciembre, HAROMAS es un homenaje a la gastronomía, la tradición y la creatividad de nuestra tierra, una invitación a sentarse a la mesa, a descubrir aromas y sabores que se han ido coleccionando a lo largo de todos los mercados de HAROMAS del año, y a brindar por un 2025 en lso que cada edición de HAROMAS ha estado lleno de experiencias compartidas y de autenticidad riojana.
PROGRAMACIÓN COMPLETA
Taller Infantil: Centros de Navidad Naturales
Hora: 11:00 h – Calado de la Oficina de Turismo de Haro Precio: 5 € (materiales incluidos) Un taller pensado para que los más pequeños disfruten creando su propio centro navideño. Usaremos corchos, elementos naturales de otoño como semillas, maderas y frutos secos, y añadiremos un toque festivo para convertirlo en un adorno perfecto para la mesa de Navidad. Plazas limitadas. Cada niño se llevará a casa su creación: única, natural y llena de encanto.
Charla Degustación: “Qué hay detrás del pan vuestro de cada día?”
Hora: 11:30 h – Escenario HAROMAS Eduardo Villar, maestro panadero riojano y referente internacional, compartirá su conocimiento sobre el pan artesano y su importancia como patrimonio vivo de La Rioja. Degustación:
● Pan de centeno con higos y ciruelas y agua de mar
● Pan de maíz con alga wakame y espirulina
Plazas limitadas hasta completar aforo.
Taller de Adultos: Creación de Coronas Naturales
Hora: 12:30 h – Calado de la Oficina de Turismo de Haro Precio: 10 € (materiales incluidos) Taller especial para adultos en el que crearemos una corona única y artesanal. Partiremos de una base de sarmientos trenzados, símbolo de nuestra tierra, e incorporaremos ramas frescas y variedades vegetales de temporada. Decoraremos con piñas, semillas de haya y detalles en tonos rojos y dorados. Saldrás con tu propia corona para lucir en casa.
Cata Degustación: Licores Artesanos Virgen del Cisne
Hora: 12:30 h – HAROMAS Degustaremos:
● Licor de Cocón
● Pacharán artesano de aguardiente
● Orujo blanco
Celebraremos la tradición de quienes mantienen vivo el sabor auténtico de nuestra tierra, con licores elaborados de forma 100% artesanal. Una experiencia para descubrir aromas intensos y la pasión de un productor que cuida cada detalle.En la Destilería Artesanal Virgen del Cisne, cada botella es una invitación a descubrir el auténtico sabor de La Rioja, elaborado con pasión y dedicación
El Mercado HAROMAS de diciembre cierra el año con la esencia más auténtica de La Rioja, en un ambiente cálido, familiar y lleno de tradición, donde la gastronomía, la creatividad y la pasión por lo nuestro se encuentran en cada puesto y en cada sabor.
Puestos Confirmados.
Vermut El Quinto – Corera – Vermut
Panadería La Minerva – Haro – Panettones
Pablo Suárez (Miel Peñabeja) – Ochánduri – Miel
Destilerías Artesanales Virgen del Cisne – Hormilleja – Aguardientes de orujo y licores derivados
Arum Bodegas – Haro – Vino artesano
Álvaro Loza – Haro – Vino
Caracoles Valle del Tirón – Leiva – Caracoles vivos y cocidos
La Cascarilla – Quel – Aceite de oliva virgen extra
Lurreko Aromáticas y Biodiversidad – Préjano – Infusiones, aceites condimentados, sales, hidrolatos y oleatos
Leticia Zorzano – Agoncillo – Azafrán ecológico
Patés La Ermita – Villoslada de Cameros – Patés y embutidos
Miel Llaría – Nájera – Miel
Fardelejos La Queleña SL – Quel – Fardelejos, rosquillas y mantecados
Marta Florista – Haro – Flores y plantas
Legumbres El Dico – Briones – Legumbres
Pastelería Flor y Nata – La Rioja – Pastelería artesana y rosquillas fritas
Ángel Martínez Orte – Logroño – Nuez ecológica, almendrucos y aceite de oliva virgen extra Isul
Las Viandas – Haro – Miel, paté, embutido y varios
Pastelería Visan – Haro – Pastelería artesanal
Mermeladas Anamela – Logroño – Mermelada extra artesana
Flor y Nata Golmajería – Calahorra – Golmajería
D.O.P. Queso Camerano – (s/d) – Queso camerano
Embutidos y Patés El Robledillo – Ortigosa de Cameros – Embutidos y patés
Mostea – Sojuela – Refresco riojano de mosto con gas
A Noite Das Velas – Haro – Quemadores, ambientadores textiles y wax melts
CreandoMientras – Macramé y micromacramé
Oja Graphics – Ezcaray – Posters y láminas
Dieciséis Cántaras – Haro – Cerámica utilitaria y decorativa
El Rincón Creativo de Mai – Ezcaray – Artesanía en madera de palés
ItxArt – Briones – Bisutería y regalos en resina epoxi
Mari Carmen Vitoria López (El Desván Vacío) – Calahorra – Juguetes artesanos personalizados
El Baúl de los Sueños – Logroño – Artesanía textil
Kosikas – Lardero – Jesmonite y resina combinada con madera
Kristina Artesanía – Logroño – Complementos textiles artesanales
Filigranaart – Logroño – Bisutería cerámica
Agurizain – Leioa – Customización de textiles
Literaria Kalean – Treviana – Libros propios
Josefa Vargas Cazorla – Logroño – Bisutería de arcilla polimérica
Arrebol – Logroño – Bisutería artesanal
Susana Santa Eulalia – Arnedo – Artículos de piel, álbumes, libretas y madera personalizada
Leire Aramburu – Haro – Láminas, cuadros, pendientes y artesanía en madera