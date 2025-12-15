Briones acoge la exposición itinerante del XVIII concurso de fotografía ‘Naturaleza de La Rioja’ hasta el próximo 12 enero

La muestra presenta en paneles de gran tamaño y al aire libre las 8 fotografías ganadoras del concurso y otras 21 espectaculares imágenes presentadas al certamen.

La exposición itinerante de la XVIII edición del Concurso Fotográfico ‘Naturaleza de La Rioja’, que organiza la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente con la colaboración de La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja SAU y la Federación Riojana de Fotografía, podrá visitarse desde hoy, lunes, en la Plaza de España de Briones, hasta el próximo 12 de enero. A partir de esta fecha, y tras pasar por Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Ezcaray, Haro, Nájera, Cervera del Río Alhama, Calahorra, Arnedo, Casalarreina y Fuenmayor, la muestra seguirá su recorrido hasta febrero por la geografía riojana.

‘Naturaleza de La Rioja’, que cumple este año su décimo octava edición, se ha convertido en un clásico del panorama cultural riojano. La muestra presenta en paneles de gran tamaño y al aire libre las 8 fotografías ganadoras del concurso y otras 21 espectaculares imágenes presentadas al certamen.

El concurso fotográfico ‘Naturaleza de La Rioja’, que promueve el respeto y la conservación de la naturaleza mediante el arte de la fotografía, ha conseguido congregar en esta XVIII edición a 226 participantes que han presentado un total de 1.382 fotografías que, un año más, nos han dejado increíbles retratos de la fauna, la flora y los paisajes riojanos.

Esta exposición es una oportunidad perfecta para disfrutar del arte fotográfico y reflexionar sobre la necesidad de proteger nuestro entorno. Con la llegada de este evento a Briones, el concurso busca acercar la naturaleza a los ciudadanos y generar conciencia sobre los desafíos medioambientales actuales.