El PSOE propone destinar más de 7 millones de euros para mejorar el proyecto de Ley de Presupuestos para Nájera

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 11 enmiendas parciales a los presupuestos regionales para el próximo ejercicio que afectan a Nájera. Estas enmiendas movilizan más de 7 millones de euros para corregir un presupuesto repetitivo y que no aporta nada nuevo.

El diputado Sergio Martínez Astola ha asegurado que parte de estas enmiendas parciales “pretenden corregir un mal presupuesto en materia económica, que refleja la nula política industrial del Gobierno del PP”. Así, para impulsar el modelo productivo “dirigimos 1 millón para mejorar los polígonos de Arenales, Cascajares y La Pedregosa”. También en nuestras parciales “incluimos ayudas para impulsar el sector del mueble, sector emblemático en Nájera y su comarca, por valor de 2 millones de euros”.

Martínez Astola ha afirmado que con “nuestras enmiendas queremos mejorar la calidad y la eficiencia en la gestión del agua”. En este sentido, “proponemos dirigir 300.000 euros para obras que atajen las fugas y fomenten el ahorro de agua”. Junto con esto, “hemos propuesto medio millón de euros para la estación de bombeo de aguas residuales de la localidad”.

Además, “destinamos más de 400.000 euros para la calle Mayor del municipio”.

Por lo que respecta al refuerzo de los servicios públicos, “hemos introducido una enmienda para la construcción de un nuevo centro colegio, el CEIP San Fernando, por un importe de 1,4 millones de euros”.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Saúl Manzanares, ha asegurado que desde el PSOE “hacemos una apuesta importante por la mejora de las instalaciones deportivas y el apoyo al deporte en Nájera, con 5 enmiendas parciales que suponen 1,6 millones de euros”. Así, “vamos a destinar medio millón de euros para actuaciones en el frontón municipal y en las piscinas de verano”. También “hemos previsto 800.000 euros para la reforma integral campo de fútbol de La Salera y otros 300.000 euros para gradas y vestuarios del campo de fútbol 8”.