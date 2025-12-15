La Concejalía de Medio Ambiente de Santo Domingo avanza en la gestión ética y responsable de las colonias felinas municipales

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada anuncia «importantes avances en el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal en materia de gestión de colonias felinas, fruto de más de dos años de trabajo continuo.

En las últimas semanas se ha adjudicado el servicio veterinario a una clínica especializada que se encargará de las actuaciones contempladas en la normativa vigente, garantizando una atención adecuada y profesional a los gatos comunitarios del municipio, concretamente desde el día 30 de octubre de 2025.

Asimismo, se ha adjudicado a una empresa local el suministro de comida seca (el 28 de noviembre de 2025), y se han iniciado conversaciones con otra empresa para asegurar también el suministro de comida húmeda, con el objetivo de mejorar la alimentación y el bienestar de los animales.

También se ha completado la expedición de los carnés oficiales de voluntarios para todas las personas que lo han solicitado y que participan de manera activa y autorizada en la alimentación y cuidado de los gatos municipales.

El Ayuntamiento continúa avanzando en la planificación de futuras actuaciones. Entre ellas destaca la intención de contactar con empresas y profesionales especializados para implementar el método CER (Captura, Esterilización y Retorno) con todas las garantías de respeto, seguridad y eficacia, asegurando un control poblacional ético y sostenible».

Pedro Abeytua, concejal de Medio Ambiente, ha señalado que llevan más de dos años «trabajando de manera constante para cumplir con la normativa y garantizar el bienestar de los gatos comunitarios. Los avances realizados en las últimas semanas son muy importantes para la ciudad y seguiremos actuando con rigor, profesionalidad y transparencia para mejorar cada día la gestión de las colonias felinas».

El Ayuntamiento reafirma así su compromiso con una gestión responsable, regulada y respetuosa de las colonias felinas, basada en la colaboración con profesionales, empresas locales y voluntariado autorizado.