Agoncillo acoge la exposición `Crónicas najerenses´ incluida en el programa `Aprender´

Agoncillo acoge la exposición “Crónicas najerenses. Recreación histórica en el corazón de un pueblo” incluida en el programa “Aprender”. La exposición puede visitarse en la Sala de exposiciones el Castillo de Aguas Mansas hasta el 18 de enero, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 horas. Fines de semana, con las visitas al castillo. “Aprender” es un programa impulsado por Fundación Caja Rioja en colaboración con Fundación La Caixa.

Esta exposición de producción propia de Fundación Caja Rioja explica la esencia de la fiesta decana de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, y muestra a través de paneles informativos el Proyecto cultural Crónica najerense, que se inició hace más de medio siglo con la finalidad de dar a conocer la historia y la belleza del monasterio Santa María la Real de Nájera. La exposición tiene como objetivo explicar a la sociedad la riqueza y complejidad de una recreación histórica declarada Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial.

Crónica Najerense es una “Fiesta de carácter histórico” con más de 50 años de antigüedad que se celebra anualmente en el mes de julio en el Monasterio de Santa María la Real y evoca la historia medieval de la ciudad.

Fue el 14 de agosto de 1969 cuando el Claustro de los Caballeros de este monasterio acogió el estreno de Crónica najerense. Hoy es la Plaza de Santa María la que se transforma en “corral de comedias” y sirve de escenario a las representaciones.

Desde hace más de medio siglo unos doscientos actores locales dan vida a reyes, reinas, príncipes, obispos, abades, nobles, caballeros, soldados, campesinos… Personajes, algunos de ellos reales y otros legendarios, que junto a la música y la luz crean un ambiente único del que emergen historias, en las que se mezclan la fantasía y la realidad, y que consiguen sumergir al espectador en la Nájera medieval.

La recreación sorprende por la narración, la interpretación y la puesta en escena. El espectador disfruta de la trama histórica, envuelta en una atmósfera épica y vibrante en algunos momentos, íntima y emotiva en otros.

El Patrimonio Cultural generado por este Proyecto Cultural fue reconocido en 2015 Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial.

Las Crónicas Najerenses han contado con los siguientes directores: Roberto Carpio, primer director, Pablo Calvo (1997-1998), Javier Ossorio (1999-2009), Ricardo Romanos (2010-2012), Perfecto Uriel (2013-2018) y Mabel del Pozo, desde el año 2019 hasta la actualidad.