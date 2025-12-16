La Botánica, La Torre y El Marquesito, premiados por los mejores pinchos de Santo Domingo

La Concejalía de Hostelería del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada hace públicos los resultados del Concurso de Pinchos 2025, una cita ya consolidada en el calendario gastronómico y que, una vez más, ha puesto de manifiesto el alto nivel, la creatividad y la profesionalidad del sector hostelero de nuestra ciudad.

Tras la valoración del jurado y el recuento de las votaciones correspondientes, los establecimientos premiados en esta edición han sido los siguientes:

• Premio Pincho Creativo: La Botánica, con una puntuación de 4,89, dotado con 600 euros.

• Premio Pincho Riojano: Café La Torre, con una puntuación de 4,50, dotado con 600 euros.

• Premio Pincho Popular: El Marquesito, con un 18 % de los votos, dotado con 800 euros.

Pedro Abeytua, concejal de Hostelería, señala que “desde la Concejalía de Hostelería quiero felicitar expresamente a los establecimientos galardonados, que han sabido destacar por la calidad de sus propuestas, el respeto al producto y la excelente acogida por parte del público y del jurado.

Del mismo modo, deseo agradecer y reconocer la participación de todos los establecimientos que han formado parte de esta edición del concurso. Su implicación, esfuerzo y compromiso con la gastronomía local son fundamentales para el éxito de iniciativas como esta, que contribuyen de manera directa a dinamizar la actividad económica, turística y social de Santo Domingo de la Calzada.

El Concurso de Pinchos es, además, un claro ejemplo del talento existente en nuestra hostelería y del valor de trabajar de manera conjunta para seguir proyectando la imagen de nuestra ciudad como un referente gastronómico en La Rioja.

Por ello, animamos tanto a los hosteleros como a la ciudadanía a seguir participando y apoyando futuras ediciones, consolidando este concurso como un espacio de encuentro, promoción y reconocimiento del buen hacer de nuestro sector hostelero, en las próximas fechas se decidirá el día de entrega de premios así como el lugar”.