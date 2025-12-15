El Gobierno de La Rioja subvencionará con 2.500 euros a cada riojano que adquiera un vehículo nuevo

En el marco de esta convocatoria publicada en el BOR, y que permanecerá abierta hasta el próximo 12 de junio de 2026 o hasta la finalización de los fondos disponibles, los concesionarios aportarán 1.500 euros más para completar un descuento total de 4.000 euros. La ADER dota este programa con 2 millones de euros y son potenciales beneficiarios todos los riojanos y riojanas empadronadas en La Rioja desde al menos hace seis meses. Solamente las personas nacidas en 1984 o con anterioridad deberán acreditar la baja definitiva de otro vehículo con más de 10 años de antigüedad.

El Gobierno de La Rioja ayudará con 2.500 euros a cada riojano que adquiera un nuevo vehículo de motor o un ‘DEMO’ en alguno de los establecimientos comerciales ubicados en esta Comunidad Autónoma que se hayan adherido a este nuevo programa promovido para favorecer la renovación del parque automovilístico riojano, reducir las emisiones e incrementar la seguridad vial. Estos vehículos, siempre que sean turismos, deben disponer de la Etiqueta Eco o Etiqueta C, y un coste inferior o igual a 60.000 euros (impuestos no incluidos).

En el marco de esta convocatoria publicada en el BOR, y que permanecerá abierta hasta el próximo 12 de junio de 2026 o hasta la finalización de los fondos disponibles, los concesionarios riojanos aportarán 1.500 euros para completar así un ahorro total por cada operación de 4.000 euros.

Así lo ha detallado hoy el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, acompañado por el vicepresidente de la Asociación Riojana de Automoción (ARIAUTO), Jesús Romero, recordando que el compromiso del Gobierno regional con esta iniciativa, gestionada a través de la ADER, asciende a 2 millones de euros.

“Las destinatarias de esta nueva línea de ayuda son todas las personas mayores de edad y empadronadas en La Rioja, con una antigüedad mínima de seis meses”, ha incidido Pérez Echeguren, precisando que solo “aquellas que cumplan 41 años o más este año deberán acreditar la tramitación de la baja definitiva en circulación de un vehículo” en el Registro de la Dirección General de Tráfico. Dicho automóvil deberá tener una antigüedad mínima de diez años. Este condicionante se establece con la intención de facilitar el acceso a esta ayuda a los conductores más jóvenes de la región para favorecer la adquisición de su primer vehículo.

El primer objetivo del Ejecutivo autonómico con estas ayudas, ha indicado el gerente de la ADER, es “ayudar a las personas, pero poniendo el foco también en un sector -el de la automoción- que es un pilar de la economía global por su capacidad tractora para muchos otros subsectores”. Así, “consideramos que es muy oportuno facilitar a los riojanos la compra de vehículos nuevos y menos contaminantes, lo cual nos va a permitir actualizar el parque de la región y mejorar tanto la calidad del aire como la seguridad de conductores y viandantes”.

Romero ha hecho hincapié en la importancia de esta nueva ayuda para el sector, que impulsa la renovación del parque automovilístico para reducir la contaminación y reforzar la seguridad. Según ha relatado, los ciudadanos riojanos interesados deben acudir a un establecimiento adherido a este nuevo plan del Gobierno de La Rioja y manifestar su deseo de adquirir un vehículo susceptible de ser subvencionado. “El establecimiento pondrá a disposición del cliente los formularios necesarios y presentará de forma telemática la ayuda”, ha informado. Entonces, la ADER comprobará que el beneficiario cumple los requisitos y que existe disponibilidad de crédito, y lo comunicará al establecimiento adherido.

El vicepresidente de la Asociación Riojana de Automoción ha asegurado que los beneficiarios con 41 años o más “deben acreditar la baja definitiva en circulación de un vehículo del que deberá ser titular dicha persona”. No será subvencionable, ha puntualizado, la adquisición de más de un vehículo por la misma persona solicitante de la ayuda. Los vehículos con Etiqueta Cero, ha puntualizado, son beneficiarios de las vigentes ayudas del Plan Moves III.