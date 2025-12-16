Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Los Amigos del Camino de Santiago de Haro – Rioja Alta montan el belén en la Lobera

Los Amigos del Camino de Santiago de Haro – Rioja Alta montan el belén en la Lobera

Por Radio Haro
16 diciembre, 2025
26
0

Siguiendo la costumbre del mes de diciembre, la entidad ha realizado la salida para colocar el belén en la Lobera. Con los cánticos de tradicionales villancicos y el magnífico almuerzo a la parrilla preparado como siempre, por el genial José Arízaga, coincidiendo este año el cumpleaños de Jesús, regresando por Briñas, despidiendo el año en las escaleras de la Parroquia».

Compartir:
Etiquetasamigos del caminoharorioja alta
Noticia anterior

Cuatro personas están ingresadas por COVID, treinta ...

Siguiente noticia

Mabel del Pozo dirigirá la 58 edición ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible