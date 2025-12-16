Mabel del Pozo dirigirá la 58 edición de Crónica Najerense

Será su séptimo año al frente de la representación najerina.

El Patronato Pro-Representaciones Histórico Najerenses, a propuesta de la Asociación de Amigos de las Crónicas Najerenses, ha tomado por unanimidad la decisión de renovar a Mabel del Pozo como directora de Crónica Najerense.

Por tanto, la actriz y directora riojana Mabel del Pozo será un año más la directora de Crónica Najerense. Será su séptimo año al frente de la representación najerina. De su labor al frente del espectáculo cabe destacar que con su llegada hubo renovación de ideas, de planteamientos, de formas de mirar, de ver…Ha sabido poner su sello sin romper con la herencia recibida, ha dotado a la Crónica de frescura y de mirada femenina.

“Me hace una ilusión tremenda saber que un año más tendré la suerte de volver a Nájera, (volver a casa), a dirigir la Crónica Najerense”.

Dirigir la Crónica es mucho más que un trabajo; es un inmenso privilegio y un reencuentro anual con una parte esencial de mí misma y de nuestra identidad colectiva.

Cada nueva edición es un desafío que me impulsa a seguir creciendo, pero, sobre todo, una cita ineludible con la belleza que emerge cuando un pueblo entero se une, indisoluble, en torno a su historia y su cultura.

Mabel del Pozo es la persona adecuada para liderar este nuevo periodo de“Continuidad acompañado de renovación”. Riojana nacida en Logroño, comenzó su andadura teatral a los 11 años en el grupo “La Garnacha”. Estudió filología hispánica en la Universidad de La Rioja y Artes Escénicas en el Laboratorio de William Layton y en la Escuela de Interpretación de Cristina Rota. Más tarde conocería a Fernando Piernas, con quien se formaría durante más de diez años.

Del Pozo ha participado en obras teatrales como Salto o caída, Sfogato, Camino al zoo, Las Horas Vacías, Doña Rosita La Soltera, El curioso incidente del perro a medianoche, Famélica, Trainspotting o La Máquina de abrazar, entre otras muchas.

Desde el año 2019, dirige las Crónicas Najerenses, siendo la primera mujer en ponerse al frente de este espectáculo. Como directora y dramaturga ha creado, además, espectáculos como Recordis, Calígula debe Morir y Hace Frío en Moscú.

En el ámbito audiovisual, ha trabajado en series como: Tú también lo harías, Por H o por B, In From the Cold o White Lines en Netflix; Hit, Acacias 38, Servir y Proteger, o Gran Reserva en TVE; Antidisturbios en Movistar; Muñecas en Amazon; o la serie de televisión Hospital Central, entre otras. También ha trabajado en películas como Soy Nevenka, Las Leyes de la Frontera, The Camino, Cerdita, Seis puntos sobre Emma, Dentro del Sistema, Therion o Próxima Estación. Además ha colaborado, junto al director Eulogio Romero, en los documentales Edelweiss (TVE) o Matar al presidente (MOVISTAR).

En su amplio palmarés figuran galardones como: el Premio Helen Hayes 2016 a Mejor Actriz protagonista por Yerma, en Washington D.C.; o el Premio a los méritos culturales en La Rioja, Promecal 2021. En 2022 recibió el premio a mejor actriz protagonista en el festival de teatro Garnacha de Haro, por su interpretación de María Callas, en Sfogato.

Actualmente se encuentra inmersa en nuevos proyectos que próximamente irán viendo la luz.